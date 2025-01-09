Η κυβέρνηση της Αρμενίας έκανε το πρώτο βήμα για να ξεκινήσει συνομιλίες για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια κίνηση που μπορεί να εξοργίσει τον παραδοσιακό σύμμαχό της, τη Ρωσία.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με το Bloomberg, ενέκρινε ένα νομοσχέδιο που θα ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής αίτησης στο μπλοκ των 27 χωρών κατά τη διάρκεια συνεδρίασης την Πέμπτη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν δήλωσε ότι η τελική απόφαση για την ένταξη θα ληφθεί με πανεθνικό δημοψήφισμα.

Η διαδικασία για την ένταξη μιας χώρας στην ΕΕ διαρκεί συνήθως χρόνια.

Τον Μάρτιο, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Αραράτ Μιρζογιάν, δήλωσε ότι η χώρα εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει αίτηση για ένταξη στην ΕΕ, εν μέσω εντάσεων με τη Ρωσία, καθώς και με το γειτονικό Αζερμπαϊτζάν, το οποίο έχει μια δεκαετή σύγκρουση με την Αρμενία.

Τον ίδιο μήνα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που χαιρέτιζε τη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Αρμενίας και ανέφερε ότι η χώρα του Καυκάσου θα μπορούσε να υποβάλει αίτηση ένταξης στο μπλοκ, εφόσον «πληροί τα κριτήρια και τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας, σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων και υποστηρίζει το κράτος δικαίου».

Με καταστροφικές συνέπειες απειλεί η Ρωσία

Η Ρωσία τον Απρίλιο απείλησε με «καταστροφικές συνέπειες» εάν η Αρμενία -η οποία φιλοξενεί τη μοναδική ξένη στρατιωτική βάση της Μόσχας στην περιοχή- εγκαταλείψει την αμυντική συμμαχία υπό τη ρωσική ηγεσία και στραφεί προς τη Δύση.

Θα ήταν αδύνατο να είναι ταυτόχρονα μέλος τόσο της ΕΕ όσο και της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης υπό ρωσική ηγεσία, δήλωσε την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.



