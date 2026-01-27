Ένα εντυπωσιακό ακροβατικό έκαναν πέντε έμπειροι αλεξιπτωτιστές, πραγματοποιώντας μια πτήση ακριβείας γύρω και μέσα από το ψηλότερο ξενοδοχείο του κόσμου, το Ciel Dubai Marina, στο Ντουμπάι.

Ο επικεφαλής των αλεξιπτωτιστών πέταξε μέσα από ένα στενό άνοιγμα, που ονομάζεται «το μάτι της βελόνας», του ξενοδοχείου, με ταχύτητα που ξεπέρασε τα 200 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι υπόλοιποι 4 αθλητές επέλεξαν πορείες γύρω από το ξενοδοχείο, αφήνοντας πίσω τους μια στήλη από πολύχρωμο καπνογόνο.

Δείτε το βίντεο:

Dubai’s skyline became the stage for Ciel Dubai Marina.@XDubai athletes soared through the “Eye of the Needle” at 200+ km/h.



Part of the @VignetteHotels, Ciel marks a bold new chapter for #TheFirstGroup —redefining hospitality in the UAE.#CielDubaiMarina #VisitDubai #XDubai pic.twitter.com/oN0j3iksTy — Visit Dubai USA (@VisitDubai_US) January 26, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.