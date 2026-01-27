Ένα εντυπωσιακό ακροβατικό έκαναν πέντε έμπειροι αλεξιπτωτιστές, πραγματοποιώντας μια πτήση ακριβείας γύρω και μέσα από το ψηλότερο ξενοδοχείο του κόσμου, το Ciel Dubai Marina, στο Ντουμπάι.
Ο επικεφαλής των αλεξιπτωτιστών πέταξε μέσα από ένα στενό άνοιγμα, που ονομάζεται «το μάτι της βελόνας», του ξενοδοχείου, με ταχύτητα που ξεπέρασε τα 200 χιλιόμετρα την ώρα.
Οι υπόλοιποι 4 αθλητές επέλεξαν πορείες γύρω από το ξενοδοχείο, αφήνοντας πίσω τους μια στήλη από πολύχρωμο καπνογόνο.
Δείτε το βίντεο:
Dubai’s skyline became the stage for Ciel Dubai Marina.@XDubai athletes soared through the “Eye of the Needle” at 200+ km/h.— Visit Dubai USA (@VisitDubai_US) January 26, 2026
Part of the @VignetteHotels, Ciel marks a bold new chapter for #TheFirstGroup —redefining hospitality in the UAE.#CielDubaiMarina #VisitDubai #XDubai pic.twitter.com/oN0j3iksTy
