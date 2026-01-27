Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εντυπωσιακό βίντεο: Αλεξιπτωτιστές πετούν μέσα από το ψηλότερο ξενοδοχείο του κόσμου

Πέντε έμπειροι αλεξιπτωτιστές πραγματοποίησαν στο Ντουμπάι ένα από τα πιο εντυπωσιακά ακροβατικά που έχουμε δει, με ταχύτητα πάνω από 200 χλμ. την ώρα 

Αλεξιπτωτιστές

Ένα εντυπωσιακό ακροβατικό έκαναν πέντε έμπειροι αλεξιπτωτιστές, πραγματοποιώντας μια πτήση ακριβείας γύρω και μέσα από το ψηλότερο ξενοδοχείο του κόσμου, το Ciel Dubai Marina, στο Ντουμπάι.

Ο επικεφαλής των αλεξιπτωτιστών πέταξε μέσα από ένα στενό άνοιγμα, που ονομάζεται «το μάτι της βελόνας», του ξενοδοχείου, με ταχύτητα που ξεπέρασε τα 200 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι υπόλοιποι 4 αθλητές επέλεξαν πορείες γύρω από το ξενοδοχείο, αφήνοντας πίσω τους μια στήλη από πολύχρωμο καπνογόνο. 

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντουμπάι ξενοδοχείο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark