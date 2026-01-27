«Η Ελλάδα τιμά και εφέτος την 81η επέτειο από την 27η Ιανουαρίου του 1945, ημέρα που ο σοβιετικός στρατός απελευθέρωσε το ναζιστικό στρατόπεδο Άουσβιτς-Μπίρκεναου, στην τότε κατεχόμενη από τους Ναζί Πολωνία», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του για την Παγκόσμια και Εθνική Ημέρα Μνήμης των Εβραίων Θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Όπως υπενθυμίζει, η ημέρα αυτή, με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων από το 2004, έχει καθιερωθεί ως η Ημέρα Μνήμης Ελλήνων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος και, με απόφαση των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) από το 2005, ως η Διεθνής Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος.

«Καθώς λιγοστεύουν πλέον οι Επιζώντες του Ολοκαυτώματος, συναισθανόμαστε βαρύτερο το χρέος να φροντίσουμε να μάθουν και να καταλάβουν οι νεότερες γενιές, το ανείπωτο κι απάνθρωπο των πράξεων των Ναζί», τονίζει και προσθέτει:

«Στον σκοπό αυτό κατατείνει η κατασκευή του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη, την πόλη που θρήνησε το σύνολο σχεδόν της μεγάλης εβραϊκής της κοινότητας και πλείστες εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης».

«Και είμαστε παρόντες σε πολλές ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, του κάθε ρατσισμού, μισαλλοδοξίας και ρητορικής μίσους εντός και εκτός διαδικτύου, καθώς και για την προάσπιση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος και την απόρριψη της ανιστόρητης άρνησής του».

«Για να μη μπορέσει κανείς να επαναλάβει τα ολέθρια σφάλματα του παρελθόντος και για να λέμε, να εννοούμε και να εφαρμόζουμε στην πράξη το σύνθημα “Ποτέ ξανά”», καταλήγει.

