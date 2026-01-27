Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Μετά την πτώση του κομμουνισμού στην Αλβανία, η περιοχή άρχισε δειλά δειλά να αναπτύσσεται, και οι κάτοικοι στράφηκαν στον τουρισμό

Πολύ κοντά στους Αγίους Σαράντα βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας πόλης του Βουθρωτού, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

Το όνομα των Αγίων Σαράντα προέρχεται από το ιστορικό βυζαντινό μοναστήρι των Αγίων Σαράντα, που ήταν αφιερωμένο στους Σαράντα Μάρτυρες της Σεβάστειας

Του Νικόλα Μπάρδη

Οι Άγιοι Σαράντα είναι μία σύγχρονη πόλη της Αυλώνας στη Νότια Αλβανία με περίπου 23.000 μόνιμους κατοίκους. Βρίσκεται χτισμένη σε έναν ανοικτό κόλπο του Ιονίου Πελάγους, περίπου 14 χιλιόμετρα ανατολικά του βορειότερου άκρου της Κέρκυρας. Οι πολυώροφες πολυκατοικίες δίπλα στην ακτή είναι μία χαρακτηριστική εικόνα, που σίγουρα κάπου θα έχετε πετύχει στο διαδίκτυο και τα social media. Πολύ κοντά στους Αγίους Σαράντα βρίσκονται τα ερείπια της αρχαίας πόλης του Βουθρωτού, που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, καθώς και πολλές ακρογιαλιές, οργανωμένες και μη, με γαλαζοπράσινα νερά. Οι Άγιοι Σαράντα μαζί με το Αργυρόκαστρο αποτελούν τα δύο κέντρα της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου στην Αλβανία, κι αν βρεθείτε εκεί θα ακούσετε πολλούς να μιλάνε άπταιστα ελληνικά.

Το όνομα των Αγίων Σαράντα προέρχεται από το ιστορικό βυζαντινό μοναστήρι των Αγίων Σαράντα, που ήταν αφιερωμένο στους Σαράντα Μάρτυρες της Σεβάστειας. Ερείπια αυτού του μοναστηριού συναντούμε σήμερα στον λόφο πάνω από την πόλη. Ο κεντρικός ναός, πρωτοβυζαντινής εποχής, έχει δύο σειρές από κολώνες στο εσωτερικό του και αψίδες σε όλο το μήκος των πλευρών του. Στον περίβολο του ναού λέγεται ότι υπήρχαν 40 παρεκκλήσια, ένα για κάθε μάρτυρα της Σεβάστειας. Την περίοδο της Τουρκοκρατίας το όνομα έγινε Αγιά Σαράντι και στη συνέχεια Σαραντόζ. Ωστόσο, λόγω της βενετικής επιρροής στην περιοχή, συχνά εμφανιζόταν σε χάρτες της Δύσης με το ιταλικό όνομα Santi Quaranta. Η χρήση αυτή συνεχίστηκε ακόμη και μετά την ίδρυση του Πριγκιπάτου της Αλβανίας, λόγω της πρώτης ιταλικής κατοχής της περιοχής (1917-1920). Κατά τη δεύτερη κατοχή, την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μουσολίνι άλλαξε το όνομα της πόλης σε Porto Edda, προς τιμήν της μεγαλύτερης κόρης του. Μετά την αποκατάσταση της αλβανικής ανεξαρτησίας η πόλη απέκτησε το όνομα Saranda, το οποίο και διατηρεί μέχρι σήμερα.

Μετά την πτώση του κομμουνισμού στην Αλβανία, η περιοχή άρχισε δειλά δειλά να αναπτύσσεται, και οι κάτοικοι στράφηκαν στον τουρισμό. Κάθε καλοκαίρι οι Άγιοι Σαράντα έχουν αρκετούς Αλβανούς, Έλληνες και Ιταλούς τουρίστες, ενώ η φήμη της πόλης χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της Guardian, οι Άγιοι Σαράντα και εν γένει η Αλβανική Ριβιέρα αποτελούν το «ανεξερεύνητο διαμάντι» της Μεσογείου, που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα τα επόμενα χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μία πανέμορφη περιοχή, με δαντελωτή ακτογραμμή, πολλά ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, αλλά και μικρά γραφικά χωριά, που δεν θα βρείτε σε κανέναν ταξιδιωτικό οδηγό. Επίσης, παρά την ανάπτυξη των τελευταίων ετών, οι τιμές στην περιοχή παραμένουν πολύ προσιτές, τόσο στη διαμονή, όσο και στην εστίαση, κι αυτό από μόνο του είναι ένα ατού. Την τελευταία δεκαετία πολλά κρουαζιερόπλοια δένουν στο λιμάνι της πόλης, ενώ οι τοπικοί φορείς διοργανώνουν διάφορα φεστιβάλ, για να προσελκύσει νέο κόσμο στην περιοχή.

Οι Άγιοι Σαράντα αποτελούν ένα σύγχρονο οικιστικό σύνολο, οπότε μην αναζητήσετε τη γραφικότητα ανάμεσα στις θεόρατες πολυκατοικίες. Η έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα στην περιοχή είναι πολύ πιθανό να υπονομεύσει μελλοντικά τις τουριστικές προοπτικές της πόλης, καθώς αλλοιώνει το τοπίο και τον μεσογειακό ορίζοντα. Αυτός ο οικοδομικός αναβρασμός είναι κάπως παράλληλος και με την αύξηση του πληθυσμού. Στις αρχές του περασμένου αιώνα ο οικισμός μετρούσε μόλις 112 κατοίκους (1912). Τη δεκαετία του 1930 παρουσίασε απότομη δημογραφική αύξηση και τότε κατασκευάστηκαν τα πρώτα δημόσια κτίρια και οι κεντρικοί δρόμοι. Στην ευρύτερη περιοχή των Αγίων Σαράντα υπολογίζεται σήμερα ότι ζουν περίπου 3.500 Έλληνες. Το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού μετανάστευσε στην Ελλάδα την περίοδο από το 1991 μέχρι το 2001. Αρκετοί βέβαια έχουν επιστρέψει και έχουν ανοίξει εκεί τις δικές τους επιχειρήσεις, βλέποντας τις προοπτικές που προσφέρει ο τουρισμός.

Αν αποφασίσετε κάποια στιγμή να επισκεφτείτε τους Αγίους Σαράντα, μην παραβλέψετε να βάλετε στην λίστα σας το ιστορικό Βουθρωτό, την εξωτική παραλία Εξαμίλι (Ksamil) με τα τιρκουάζ νερά, καθώς και το ξακουστό Γαλάζιο Μάτι, μία λίμνη με βαθυγάλαζα νερά μέσα σε ένα πανέμορφο, παρθένο δάσος, με μικρούς καταρράκτες και γραφικές διαδρομές στη φύση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το ταξίδι θα σας μείνει αξέχαστο!

