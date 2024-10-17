Μελόνι: Η συμφωνία μας με την Αλβανία μπλόκο στην δράση των διακινητών

Πηγές της κυβέρνησης της Ρώμης ανέφεραν ότι στο πλαίσιο της συζήτησης για το μεταναστευτικό που διεξήχθη στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι υπογράμμισε πως η συμφωνία της χώρας της με την Αλβανία, σχετικά με τα κλειστά κέντρα για τους αιτούντες άσυλο, μπορεί να λειτουργήσει ως αποτρεπτικό στοιχείο για τους διακινητές ανθρώπων.

Το όλο σκεπτικό της Ιταλίδας πρωθυπουργού, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι ότι οι διακινητές πλέον δεν μπορούν να εγγυηθούν με βεβαιότητα τον τελικό προορισμό των ταξιδιών που οργανώνουν.

Παράλληλα, όπως αναφέρει και η ιταλική δημόσια τηλεόραση της Rai, η Μελόνι υπογράμμισε ότι η κύρια προτεραιότητα είναι να προλαμβάνονται οι αναχωρήσεις παράτυπων μεταναστών προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε σχέση τέλος, με το Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το 'Ασυλο, η Τζόρτζια Μελόνι, σύμφωνα με την Rai, επεσήμανε ότι «πρέπει να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στην αλληλεγγύη και το αίσθημα ευθύνης» και πως «σε ό,τι αφορά την εξωτερική διάσταση, πρέπει να καταβληθούν κι άλλες προσπάθειες με στόχο τη μόνιμη συνεργασία με τις χώρες διέλευσης και καταγωγής, προσφέροντας επίσης κίνητρα για τη νόμιμη μετανάστευση, αλλά και καταπολεμώντας την δράση του οργανωμένου εγκλήματος στη διακίνηση ανθρώπων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

