Ο Μακρόν απαιτεί την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε σήμερα την απελευθέρωση "'όλων των ομήρων" που κρατούνται ακόμη από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Γάζα μετά τον θάνατο του ηγέτη του, Γιαχία Σινουάρ.

"Ο Γιαχία Σινουάρ ήταν ο κύριος υπεύθυνος των τρομοκρατικών επιθέσεων και βάρβαρων ενεργειών της 7ης Οκτωβρίου" (2023), έγραψε στην πλατφόρμα Χ. "Αυτή τη μέρα, σκέφτομαι με συγκίνηση τα θύματα, ανάμεσά τους 48 συμπατριώτες μας, και τους οικείους τους. Η Γαλλία απαιτεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων που ακόμη κρατούνται από τη Χαμάς".

Από την πλευρά του, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό από τις Βρυξέλλες δήλωσε ότι η εξόντωση του Γιαχία Σινουάρ είναι ταυτόχρονα "ένα θανάσιμο πλήγμα στη Χαμάς" και "μια σελίδα που γυρίζει και που πρέπει να γυρίσει τώρα στον πόλεμο της Γάζας" προκειμένου οι πλευρές να εργαστούν για την ειρήνη στην περιοχή.

"Μια σελίδα πρέπει να γυρίσει τώρα για την περιοχή για την πορεία της προς την ειρήνη", δήλωσε στο γαλλικό δίκτυο LCI, τονίζοντας ότι η ευκαιρία είναι "μοναδική γιατί ο Γιαχία Σινουάρ αποτελούσε εμπόδιο στην ειρήνη" και προσθέτοντας ότι η διπλωματία από μόνη της θα μπορούσε να επιτρέψει τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο Σινουάρ θεωρείτο ο εγκέφαλος της άνευ προηγουμένου επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, η οποία βύθισε την περιοχή σε μια αιματηρή σύγκρουση.

Άλλοι δύο Γάλλοι κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

