Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τηλεφώνησε στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου από το Air Force 1 για να του μεταφέρει τα συγχαρητήριά του για την εξουδετέρωση του ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επαίνεσε τις IDF για την άριστη επιχείρηση που έστησαν, ενώ και οι δυο ηγέτες συμφώνησαν πως υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για απελευθέρωση των ομήρων και πως είναι σημαντικό να συνεργαστούν για την επίτευξη αυτού του στόχου.

