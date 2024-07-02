Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο Μαυροβούνιο, από τις σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν πολλές χώρες των Βαλκανίων.

«Ένας εργάτης έχασε τη ζωή του όταν κατέρρευσε ένα γερανός στην παραθαλάσσια πόλη Κάνι», ανέφερε η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι το θύμα βρισκόταν πάνω στον γερανό.

Άλλος ένας άνθρωπος πέθανε όταν έπεσε κεραυνός σε ένα γήπεδο γκολφ. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του θα επιβεβαιωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Πολύ ισχυρές καταιγίδες έπληξαν τη Σλοβενία, την Κροατία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο, αφήνοντας στο πέρασμά τους ξεριζωμένα δέντρα και τεράστια μποτιλιαρίσματα.

Οι Αρχές του Μαυροβουνίου έκαναν λόγο για «τεράστιες» ζημιές, κυρίως στο λιμάνι του Μπαρ, όπου κατέρρευσε ένας γερανός, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Οι καταιγίδες έφτασαν μετά το κύμα καύσωνα και τις πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή τις προηγούμενες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

