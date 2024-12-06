Μελανσόν για Φορ: Τίποτα από όσα κάνει δεν είναι στο όνομά μας

«Τίποτα από όσα κάνει δεν είναι στο όνομά μας ή στο όνομα του NFP», ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηγέτης της Ανυπόταχτης Γαλλίας (LFI), ο Ζαν-Λικ Μελανσόν, επιπλήττοντας τον Φορ επειδή μίλησε με τον πρόεδρο, λέγοντας.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα σε ζώνη υψηλής ακροαματικότητας χθες, βράδυ, ο Μακρόν είπε πως θα ανακοινώσει τον νέο πρωθυπουργό τις ερχόμενες ημέρες που θα αντικαταστήσει τον Μπαρνιέ, ο οποίος απομακρύνθηκε έπειτα από υπερψήφιση πρότασης μομφής από τους βουλευτές που εξοργίστηκαν από τον προϋπολογισμό λιτότητας για το 2025 τον οποίο παρουσίασε. Μένει ωστόσο να φανεί αν ο Μακρόν μπορεί να συγκεντρώσει αρκετή υποστήριξη στην Εθνοσυνέλευση ώστε να περάσει τον προϋπολογισμό ή να εγκαταστήσει έναν πρωθυπουργό με κάποιου είδους μακροβιότητα.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ξεκίνησε σήμερα τις προσπάθειες εξεύρεσης πρωθυπουργού, καθώς οι Σοσιαλιστές διαμήνυσαν πως είναι ανοικτοί στο να συμμετάσχουν σε έναν ευρύ κυβερνητικό συνασπισμό, προκαλώντας εντάσεις στο εσωτερικό ενός όλο και πιο εύθραυστου αριστερού μπλοκ. Ο Μακρόν απέρριψε αυτή την εβδομάδα αιτήματα να παραιτηθεί ώστε να επιλυθεί η πολιτική κρίση στη Γαλλία, λέγοντας πως ο συντηρητικός πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ απομακρύνθηκε εξαιτίας του "αντιδημοκρατικού μετώπου" της ακροδεξιάς και της άκρας αριστεράς.

«Ήρθαμε για να πούμε ότι θέλουμε αριστερές πολιτικές με έναν αριστερό πρωθυπουργό και πως αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να καταλάβει τώρα (ο Μακρόν) αφού επέλεξε τον Μισέλ Μπαρνιέ», δήλωσε ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Φορ μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο.

Ο Φορ είπε πως είναι έτοιμος να υποστηρίξει μια ευρύτερη κυβέρνηση καθώς "ο καθένας μπορεί να δει" πως το τωρινό πολιτικό αδιέξοδο βλάπτει τη Γαλλία, πρόσθεσε όμως πως δεν μπορεί να συνεργαστεί με άλλον έναν δεξιό πρωθυπουργό "σε καμία περίπτωση".

Επιδιώκοντας μια διέξοδο από την πολιτική παράλυση που ακολούθησε τις πρόωρες εκλογές του καλοκαιριού, οι σύμμαχοι του Μακρόν προσπάθησαν επί μήνες να βάλουν μια σφήνα στην αριστερή συμμαχία, το Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP), προτρέποντας τους Σοσιαλιστές να διακόψουν τους δεσμούς με την πιο ριζοσπαστική Ανυπόταχτη Γαλλία (LFI).

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας εκτοξεύθηκε φέτος προκαλώντας ανησυχία στις χρηματαγορές, όμως η αποτυχία εξεύρεσης συμφωνίας για τη χαλιναγώγησή του έχει οδηγήσει τα κόστη δανεισμού της Γαλλίας σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα.

Οι Σοσιαλιστές, που διαθέτουν 66 έδρες στην Εθνοσυνέλευση, ψήφισαν υπέρ της απομάκρυνσης του Μπαρνιέ αυτή την εβδομάδα, αλλά μπορεί να αναδειχθούν σε κρίσιμο ρυθμιστικό παράγοντα. Αν ο Μακρόν καταφέρει να εξασφαλίσει την υποστήριξή τους, ο νέος πρωθυπουργός θα έχει πιθανόν τους απαραίτητους αριθμούς για να αποτρέψει προτάσεις μομφής από τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Λεπέν και άλλα τμήματα της αριστεράς.

Ο Φορ είπε πως ο Μακρόν θα πρέπει επίσης να επιδιώξει να εμπλέξει στις συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης τους Πράσινους και τους κομμουνιστές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

