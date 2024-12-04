Σε εξέλιξη βρίσκεται η κρίσιμη για την κυβέρνηση του Μισέλ Μπαρνιέ ψηφοφορία στη γαλλική Εθνοσυνέλευση επί της πρότασης μομφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση και αναμένεται, όπως έχουν προϊδεάσει οι επικεφαλής των αντιπολιτευόμενων κομμάτων, να υπερψηφιστεί, βυθίζοντας τη χώρα σε αχαρτογράφητα νερά.

Σε πρώτη φάση η συζήτηση θα αφορά και τις δύο προτάσεις μομφής που έχουν υποβληθεί: μία από την πλευρά του Νέου Λαϊκού Μετώπου της Αριστεράς και μία από το ακροδεξιό κόμμα «Εθνική Συσπείρωση» της Μαρίν Λεπέν. Αφότου ολοκληρώθηκε η σχετική συζήτηση η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, έθεσε την πρόταση μομφής του Νέου Λαϊκού Μετώπου σε ψηφοφορία, καλώντας να ψηφίσουν μόνο οι βουλευτές υπέρ, και διέκοψε τη συνεδρίαση για σαράντα πέντε λεπτά

Η Εθνική Συσπείρωση έχει ανακοινώσει ότι θα στηρίξει με τις ψήφους της.

Για να περάσει η πρόταση μομφής χρειάζονται 288 ψήφοι αφού δύο έδρες είναι κενές στις 577 ενώ οι ακροδεξιοί και οι αριστεροί αθροίζουν πάνω από 320.

Η ανατροπή της κυβέρνησης Μπαρνιέ μετά από μόλις τρεις μήνες στην εξουσία θα έθετε στον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ένα ακόμη δίλημμα για το πώς να προχωρήσει και ποιον να διορίσει στη θέση του.

Το Σύνταγμα είναι σαφές: μόνο ο Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να διορίσει τον πρωθυπουργό που θα διαδεχθεί τον Μισέλ Μπαρνιέ σε περίπτωση αποπομπής του καθώς δεν μπορούν να διεξαχθούν νέες βουλευτικές εκλογές πριν από τον Ιούλιο, επειδή σύμφωνα με το γαλλικό Σύνταγμα, η Εθνοσυνέλευση πρέπει να παραμείνει σε λειτουργία για τουλάχιστον ένα χρόνο.

Σε ό,τι αφορά το μείζον πρόβλημα της έγκρισης του κρατικού προϋπολογισμού της Γαλλίας για το 2025 δύο είναι τα πιθανά σενάρια: Το πρώτο είναι να σχηματιστεί μία νέα κυβέρνηση που με συνοπτικές διαδικασίες θα τον εγκρίνει και το δεύτερο σενάριο είναι, έπειτα από απόφαση της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, να μην καταρτιστεί -μέχρι νεωτέρας- νέος προϋπολογισμός και να συνεχίσει να λειτουργεί το κράτος έχοντας ως οροφή εσόδων και δαπανών αυτές του 2024.

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.