Ο Τραμπ δήλωσε στο MS Now ότι «δεν γνώριζε τίποτα» για τη δήλωση της Μελάνια σχετικά με τον Έπσταϊν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη στο MS Now ότι «δεν γνώριζε τίποτα» σχετικά με τη δήλωση της Πρώτης Κυρίας Μελάνια Τραμπ για τον Τζέφρι Έπσταϊν, όπως ανέφερε ένας δημοσιογράφος του μέσου ενημέρωσης σε ανάρτησή του στο X.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ διέψευσε από τον Λευκό Οίκο ότι είχε ποτέ οποιαδήποτε σχέση με τον απαξιωμένο χρηματιστή και καταδικασμένο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν ή τη συνεργάτιδά του Γκιλέιν Μάξγουελ, με την οποία ανέφερε ότι είχε μόνο μια τυπική αλληλογραφία.

Πηγή: skai.gr

