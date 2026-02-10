Μεξικό: Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από έκρηξη αγωγού πετρελαίου

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν εξερράγη ένας αγωγός της πετρελαϊκής εταιρείας Pemex στην περιοχή του Ισθμού του Τεουαντεπέκ, στην Πολιτεία Οαχάκα του Μεξικού, όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ο κυβερνήτης της, Σάλομον Χάρα.

Η Pemex, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μεξικού, δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.