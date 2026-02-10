Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μεξικό: Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από έκρηξη αγωγού πετρελαίου

Η τραγωδία συνέβη όταν εξερράγη ένας αγωγός της πετρελαϊκής εταιρείας Pemex στην περιοχή του Ισθμού του Τεουαντεπέκ, στην Πολιτεία Οαχάκα

Πυρκαγιά αγωγού Petronas

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν όταν εξερράγη ένας αγωγός της πετρελαϊκής εταιρείας Pemex στην περιοχή του Ισθμού του Τεουαντεπέκ, στην Πολιτεία Οαχάκα του Μεξικού, όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Χ ο κυβερνήτης της, Σάλομον Χάρα.

Η Pemex, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Μεξικού, δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεξικό
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark