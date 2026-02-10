Μετά από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες σιωπής, ένα ηφαίστειο που βρισκόταν σε λήθαργο παρουσιάζει νέα, ανησυχητικά σημάδια δραστηριότητας, θέτοντας τους επιστήμονες σε εγρήγορση.

Ερευνητές εντόπισαν άνοδο της θερμοκρασίας, αναθυμιάσεις αερίων και ασυνήθιστους σχηματισμούς θείου στο εσωτερικό του ηφαιστείου Ελ Τσιτσόν (El Chichón) στο Μεξικό, γνωστό και ως Τσιτσονάλ. Οι αλλαγές αυτές καταγράφηκαν από επιστήμονες του Εθνικού Αυτόνομου Πανεπιστημίου του Μεξικού (UNAM) κατά τη διάρκεια παρακολούθησης μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2025.

Το ηφαίστειο εξερράγη τελευταία φορά το 1982, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 2.000 ανθρώπων σε μια από τις πιο θανατηφόρες ηφαιστειακές καταστροφές του Μεξικού, κάνοντάς το γνωστό και ως το «ηφαίστειο της καταστροφής».

Τα ευρήματα της έρευνας

Οι επιστήμονες παρατήρησαν αυξημένη θερμότητα, μεταβολές στη χημεία της λίμνης του κρατήρα και εκπομπές αερίων, συμπεριλαμβανομένου του υδρόθειου και του διοξειδίου του άνθρακα, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα σε υψηλές συγκεντρώσεις.

Η λίμνη του κρατήρα, που συνήθως είναι πράσινη λόγω των φυκών, έγινε γκρίζα, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένα επίπεδα θειικών αλάτων και πυριτίου. Οι θερμοκρασίες στον πυθμένα της λίμνης και στο δάπεδο του κρατήρα ήταν υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα.

Τεκμηριώθηκαν ασυνήθιστες κοίλες σφαίρες θείου που σχηματίζονται σε λίμνες υγρού θείου εντός του κρατήρα.

Παρά τα εντυπωσιακά σημάδια, οι ειδικοί τονίζουν ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία ένδειξη κίνησης μάγματος κάτω από το ηφαίστειο. Η δραστηριότητα είναι πιθανότατα υδροθερμική και δεν υποδηλώνει επικείμενη έκρηξη.

Η ηφαιστειολόγος Δρ. Patricia Jácome Paz του UNAM εξήγησε ότι η ασυνήθιστη δραστηριότητα προκαλείται πιθανότατα από την αλληλεπίδραση υπερθερμασμένων υπόγειων υδάτων με θερμά πετρώματα, και όχι από την άνοδο λιωμένου μάγματος.

«Η παρατηρούμενη συμπεριφορά συνάδει με υδροθερμικές διεργασίες ή μικρές εκρήξεις που προκαλούνται από ατμό», δήλωσε σε πρόσφατη διάλεξή της.

Η μνήμη της καταστροφής του 1982 παραμένει ζωντανή στο νότιο Μεξικό. Τότε, το Τσιτσονάλ εξαπέλυσε ισχυρές εκρήξεις που κατέστρεψαν ολόκληρα χωριά, έθαψαν γεωργικές εκτάσεις κάτω από τέφρα και ανάγκασαν χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Σήμερα, οι επιστήμονες λένε ότι η τρέχουσα δραστηριότητα παρουσιάζει ελάχιστες ομοιότητες με τις συνθήκες που προηγήθηκαν της έκρηξης του 1982. Ωστόσο, για την καλύτερη παρακολούθηση του ηφαιστείου, οι ερευνητές χρησιμοποιούν:

Drones και δορυφορική τηλεπισκόπηση.

Επίγεια όργανα για την παρακολούθηση θερμικών ανωμαλιών.

Μετρήσεις παραμόρφωσης του εδάφους.

Προς το παρόν, οι ειδικοί καθησυχάζουν το κοινό, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Η ανανεωμένη δραστηριότητα στο Τσιτσονάλ αποτελεί απλώς μια υπενθύμιση ότι τα ανενεργά ηφαίστεια σπάνια είναι πραγματικά αδρανή.

