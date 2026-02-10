Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι επικεφαλής τριών ομοσπονδιακών υπηρεσιών με αρμοδιότητα τη μετανάστευση στις ΗΠΑ υπερασπίστηκαν τη δράση τους στο Κογκρέσο μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Οι Δημοκρατικοί κατήγγειλαν την πολιτική καταστολής του προέδρου, με τον βουλευτή Τιμ Κένεντι να ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες επέδειξαν πλήρη περιφρόνηση του νόμου και του Συντάγματος.

Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε εν μέσω συζητήσεων για τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Μετανάστευση και ΗΠΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης στο Κογκρέσο, καθώς οι επικεφαλής των τριών ομοσπονδιακών υπηρεσιών που ελέγχουν τη μετανάστευση υπερασπίστηκαν τη δράση τους μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από σφοδρή κριτική των Δημοκρατικών για την πολιτική καταστολής του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τιμ Κένεντι υποστήριξε πως «η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες που εκπροσωπούνται ενώπιόν μας επέδειξαν πλήρη περιφρόνηση του νόμου και του Συντάγματος».

Η ακρόαση πραγματοποιήθηκε ενώ το Κογκρέσο εξετάζει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), στο οποίο υπάγονται οι εν λόγω υπηρεσίες, μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Η χρηματοδότηση του υπουργείου λήγει σήμερα, γεγονός που απειλεί να οδηγήσει πολλές υπηρεσίες σε δημοσιονομική παράλυση.

475.000 απελάσεις το 2025

Ενώπιον της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι επικεφαλής των υπηρεσιών αναφέρθηκαν στα επιτεύγματά τους στον τομέα της καταπολέμησης της μετανάστευσης.

Ο αρχηγός της αστυνομίας συνόρων (CBP), Ρόντνεϊ Σκοτ, επεσήμανε ότι οι παράνομες είσοδοι στις ΗΠΑ έχουν φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το τελευταίο έτος. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η CBP πέρασε τον προηγούμενο χρόνο ξαναφτιάχνοντας τα σύνορα που είχαν καταστραφεί σκοπίμως», στρέφοντας τα βέλη του κατά του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Ο προσωρινός επικεφαλής της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), Τοντ Λάιονς, ανέφερε ότι η υπηρεσία προχώρησε σε 475.000 απελάσεις το 2025. «Ο πρόεδρος μας ανέθεσε να πραγματοποιήσουμε μαζικές απελάσεις και υλοποιούμε αυτήν την αποστολή», δήλωσε.

Μετά τις εισαγωγικές τοποθετήσεις, οι Δημοκρατικοί βουλευτές της Επιτροπής άσκησαν έντονη κριτική στους αξιωματούχους. Ο Νταν Γκόλντμαν επέκρινε την ICE για «αντιαμερικανικές και, πολύ απλά, φασιστικές πρακτικές», ενώ ο Ρεπουμπλικάνος Ιλάι Κρέιν κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «δαιμονοποιούν την ICE».

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εκτεταμένες επιχειρήσεις καταστολής της μετανάστευσης σε πολλές πόλεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη Μινεάπολη. Χιλιάδες ομοσπονδιακοί πράκτορες ενίσχυσαν τις επιχειρήσεις τους στην πόλη, συλλαμβάνοντας άτομα που βρίσκονται παράτυπα στη χώρα. Πολλοί κάτοικοι διαδηλώνουν ενάντια στην παρουσία της ICE στη Μινεσότα.

Στο περιθώριο των διαδηλώσεων αυτών, πράκτορες της CBP και της ICE σκότωσαν τον Ιανουάριο δύο Αμερικανούς πολίτες, τη Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πέτρι, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε όλη τη χώρα.

Οι επικεφαλής των υπηρεσιών καταδίκασαν τις επιθέσεις σε βάρος των πρακτόρων τους. Ο Λάιονς ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «αντιμετωπίζουμε το φονικότερο επιχειρησιακό περιβάλλον στην ιστορία της υπηρεσίας μας».

Αιτήματα των Δημοκρατικών

Οι Δημοκρατικοί ζητούν ριζική μεταρρύθμιση της ICE, απαγόρευση της κάλυψης προσώπου από τους πράκτορες και υποχρέωση για δικαστικό ένταλμα πριν από κάθε σύλληψη μετανάστη. Επιπλέον, απειλούν να μην εγκρίνουν τη χρηματοδότηση του υπουργείου DHS για το 2026.

Ο Λευκός Οίκος έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης, ωστόσο οι Δημοκρατικοί δηλώνουν ανικανοποίητοι από τις απαντήσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, το DHS θα βρεθεί σε δημοσιονομικό αδιέξοδο από το Σάββατο. Οι επιχειρήσεις της CBP και της ICE ενδέχεται να συνεχιστούν με τους πόρους που ενέκρινε το Κογκρέσο πέρυσι, αλλά άλλες υπηρεσίες, όπως η Fema, μπορεί να επηρεαστούν σημαντικά.

Πηγή: skai.gr

