Έντονα αντέδρασε ο ιδρυτής του Telegram Πάβελ Ντούροφ στους περιορισμούς που επέβαλε η Μόσχα στο ιδιαίτερα διαδεδομένο, ειδικά στη Ρωσία, κοινωνικό μέσο.

«Η Ρωσία περιορίζει την πρόσβαση στο Telegram για να αναγκάσει τους πολίτες της να χρησιμοποιήσουν μια κρατικά ελεγχόμενη εφαρμογή που έχει σχεδιαστεί για επιτήρηση και πολιτική λογοκρισία. Αυτή η αυταρχική κίνηση δεν θα αλλάξει την πορεία μας. Το Telegram αντιπροσωπεύει την ελευθερία και την ιδιωτικότητα, ανεξάρτητα από την πίεση» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Ντούροφ.

Russia is restricting access to Telegram to force its citizens onto a state-controlled app built for surveillance and political censorship. This authoritarian move won’t change our course. Telegram stands for freedom and privacy, no matter the pressure. — Pavel Durov (@durov) February 10, 2026

Η Ρωσία ανακοίνωσε την επιβολή σταδιακών περιορισμών» στην πλατφόρμα Telegram με την δικαιολογία της «παραβίασης» της ρωσικής νομοθεσίας, καθώς οι ρωσικές αρχές κατηγορούν την εφαρμογή ότι δεν λαμβάνει αρκετά μέτρα ώστε να εμποδίσει την χρησιμοποίησή της «για τρομοκρατικούς σκοπούς».

Το Telegram, δημιουργήθηκε από τον Πάβελ Ντούροφ, διπλής ρωσικής και γαλλικής υπηκοότητας. «Ο ρωσικός νόμος συνεχίζει να μην εφαρμόζεται (...), κανένα πραγματικό μέτρο δεν εφαρμόζεται για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας και την χρησιμοποίηση της πλατφόρμας για εγκληματικούς και τρομοκρατικούς σκοπούς», ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία παρακολούθησης των τηλεπικοινωνιών (Roskomnadzor), όπως μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

