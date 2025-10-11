Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων οι οποίες πλήττουν τη χώρα από προχθές Πέμπτη, σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αρχές σε διάφορες πολιτείες της χώρας χθες Παρασκευή.
Σύμφωνα με την πολιτική προστασία του Μεξικού, σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις σε 31 από τις 32 πολιτείες του Μεξικού, ιδιαίτερα στις Βερακρούς (ανατολικά), Κερέταρο και Ιδάλγο (κεντρικά) και Σαν Λουίς Ποτοσί (κεντρικά-βόρεια).
Powerful waves crashed into Mexico’s Pacific coast as Hurricane Priscilla brought flooding along Puerto Vallarta’s waterfront. pic.twitter.com/P3s5lsiz9r— AccuWeather (@accuweather) October 10, 2025
Severe flooding caused by river overflow in Poza Rica, Veracruz, Mexico 🇲🇽 pic.twitter.com/1w6IVZ8SGR— Disaster News (@Top_Disaster) October 10, 2025
🚨 Poza rica , Veracruz , Fonden :— Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) October 10, 2025
Porque así están disfrutando lo votado en Poza Rica, Veracruz.
🚬
La gobernadora @rocionahle decía que el río Cazones no se iba a desbordar.
🤡@PartidoMorenaMx prefiere andar defendiendo a Venezuela y Palestina y México en la mrda.
👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻… pic.twitter.com/VeQ2rdoiNW
More video of the catastrophic flooding in Poza Rica, Veracruz, Mexico....— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 10, 2025
Must be those blocked drains.pic.twitter.com/hZRL5aEEUk
At least 23 people are dead following heavy rains in Mexico, with others having to resort to creative solutions to get to dry land https://t.co/8gf592HKNb pic.twitter.com/8Q37YleNGZ— AFP News Agency (@AFP) October 10, 2025
🚨 BREAKING: Severe flooding has hit Plaza Chedraui in Poza Rica, Veracruz, Mexico, near the central bus station, after the Río Cazones overflowed following several days of intense rainfall.pic.twitter.com/jiQdUpLMtO— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 10, 2025
