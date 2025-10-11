Ξεκινά σήμερα η παροχή βοήθειας στη Γάζα

Η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλων βασικών προμηθειών στη Λωρίδα της Γάζας θα ξεκινήσει το Σάββατο, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz, οι μεσολαβητές ενημέρωσαν τη Χαμάς ότι οι προμήθειες θα περιλαμβάνουν επίσης φυσικό αέριο και άλλα καύσιμα.

Οι μεσολαβητές μάλιστα έχουν επικοινωνήσει με την Ισραηλινή Ηλεκτρική Εταιρεία για να προετοιμαστούν για την επανέναρξη της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στον θύλακα.

Επιπλέον, το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει για τους πολίτες και προς τις δύο κατευθύνσεις στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, προσθέτει το δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

