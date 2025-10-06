Λογαριασμός
Τα δυτικά παράλια του Μεξικού απειλούνται από κυκλώνα

Κυκλώνας σχηματίστηκε χθες στον Ειρηνικό στα ανοικτά των δυτικών ακτών, όπου αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχές χωρίς να φθάσει πάνω από το έδαφος

Μεξικό

Κυκλώνας σχηματίστηκε χθες Κυριακή στον Ειρηνικό ωκεανό στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, όπου αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχές αλλά χωρίς να φθάσει πάνω από το έδαφος, σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για κυκλώνες και τυφώνες (NHC).

Τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας), ο κυκλώνας βρισκόταν 470 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την Κάβο Κοριέντες, στην πολιτεία Χαλίσκο, με ανέμους μέγιστης ταχύτητας 120 χιλιομέτρων ανά ώρα. Η πορεία του προβλέπεται να συνεχιστεί κατά μήκος της ακτογραμμής.

Ο κυκλώνας Πρισίλα, αυτή τη στιγμή κατηγορίας 1 στην (πεντάβαθμη) κατηγορία Σαφίρ-Σίμσον, «αναμένεται να ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες και προβλέπεται να γίνει κυκλώνας κατηγορίας 2 μέσα στην εβδομάδα», εξήγησε το NHC σε ενημερωτικό δελτίο του.

Ήδη σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις στα παράλια των πολιτειών Μιτσοακάν και Γκερέρο και λιγότερο ισχυρές σε αυτά των πολιτειών Κολίμα και Χαλίσκο.

Το NHC προειδοποίησε εναντίον «ξαφνικών πλημμυρών, ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο».

Το Μεξικό, τόσο στις δυτικές όσο και στις ανατολικές ακτές του, αντιμετωπίζει κάθε χρόνο περίοδο κυκλώνων και τυφώνων, κατά κανόνα μεταξύ του Μαΐου και του Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

