Προειδοποιητικές σειρήνες για διείσδυση drone κατά μήκος της βόρειας παράκτιας πεδιάδας του Ισραήλ ήχησαν γύρω στις 5:30 το απόγευμα.

Σε ανακοίνωσή τους οι IDF ανέφεραν ότι παρακολουθούν πολλά ύποπτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά μήκος της βόρειας ακτής που πέρασαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο από τον Λίβανο.Συγκεκριμένα, στη χώρα διείσδυσαν 5 drones.

Οι ειδοποιήσεις ξεκίνησαν στην περιοχή Ναχαρίγια, πριν εξαπλωθούν προς τα νότια, φτάνοντας στην Άκρα και τη Χάιφα.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνουν ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χεζμπολάχ να πετά χαμηλά στο βόρειο Ισραήλ.

The… — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 30, 2024

Έπειτα από λίγα λεπτά ο συναγερμός έληξε και τα drones είτε έπεσαν είτε καταρρίφθηκαν.

Από την στιγμή της κατάρριψης

Πηγή: skai.gr

