Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ύποπτα drones διείσδυσαν κατά μήκος της βόρειας γραμμής του Ισραήλ - Βίντεο από την στιγμή της κατάρριψης

Στη χώρα διείσδυσαν 5 drones τα οποία στη συνέχεια είτε έπεσαν είτε καταρρίφθηκαν - Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει νωρίτερα το απόγευμα

Drones καταρριψη

Προειδοποιητικές σειρήνες για διείσδυση drone κατά μήκος της βόρειας παράκτιας πεδιάδας του Ισραήλ ήχησαν γύρω στις 5:30 το απόγευμα. 

Σε ανακοίνωσή τους οι IDF ανέφεραν ότι παρακολουθούν πολλά ύποπτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά μήκος της βόρειας ακτής που πέρασαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο από τον Λίβανο.Συγκεκριμένα, στη χώρα διείσδυσαν 5 drones.

Οι ειδοποιήσεις ξεκίνησαν στην περιοχή Ναχαρίγια, πριν εξαπλωθούν προς τα νότια, φτάνοντας στην Άκρα και τη Χάιφα.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνουν ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χεζμπολάχ να πετά χαμηλά στο βόρειο Ισραήλ.

Έπειτα από λίγα λεπτά ο συναγερμός έληξε και τα drones είτε έπεσαν είτε καταρρίφθηκαν.

Από την στιγμή της κατάρριψης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Drones
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark