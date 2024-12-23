Ελαφρύ αεροσκάφος συνετρίβη χθες Κυριακή σε δασική περιοχή στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικού (δυτικά), με αποτέλεσμα τουλάχιστον 7 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το αεροσκάφος, τύπου Cessna 207, που είχε αναχωρήσει από τη Λα Παρότα, στη γειτονική πολιτεία Μιτσοακάν, «υπέστη ατύχημα και συνετρίβη σε δυσπρόσιτη περιοχή» στο ανατολικό τμήμα της Χαλίσκο, ανέφερε μέσω X η πολιτική προστασία, δημοσιεύοντας φωτογραφικό υλικό από τον τόπο της τραγωδίας.

Η αστυνομία, που έφθασε πρώτη στον τόπο της συντριβής, ανέφερε «προκαταρκτικά τον θάνατο επτά ανθρώπων», σύμφωνα με την ίδια πηγή, που διευκρίνισε πως σε αυτό το στάδιο δεν είναι γνωστές οι ταυτότητες των θυμάτων.

Η συντριβή έγινε σε μικρή απόσταση από τη Μασαμίτλα, τουριστικό μαγνήτη της περιοχής.

Οι ομάδες που έφθασαν επιτόπου κατέβαλαν προσπάθειες για «την κατάσβεση πυρκαγιάς» που προκλήθηκε μετά τη συντριβή του μικρού αεροσκάφους και για τον «περιορισμό των κινδύνων» να υπάρξουν «περαιτέρω ζημιές», πρόσθεσε η πολιτική προστασία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

