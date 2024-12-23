Σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη, με έναν άνδρα να βάζει φωτιά στα ρούχα γυναίκας, και να την καίει ζωντανή σε συρμό του μετρό.

Η αστυνομία χαρακτήρισε το συμβάν ως «ένα από τα πιο διεφθαρμένα εγκλήματα που θα μπορούσε να διαπράξει ένας άνθρωπος εναντίον ενός άλλου ανθρώπου».

Το χρονικό

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα βρισκόταν σε έναν συρμό με κατεύθυνση προς το Μπρούκλιν όταν την πλησίασε ένας άνδρας ο οποίος με έναν αναπτήρα έβαλε φωτιά στα ρούχα της. Το θύμα πέθανε επί τόπου, ενώ ο ύποπτος συνελήφθη, αφού μαθητές τον αναγνώρισαν μέσα σε άλλο τρένο και κάλεσαν την Άμεση Δράση.

Η αστυνομία ανέφερε επίσης πως η γυναίκα, η οποία δεν έχει κατονομαστεί, βρισκόταν σε ένα βαγόνι του μετρό στο σταθμό Coney Island-Stillwell Avenue στο Μπρούκλιν περίπου στις 07:30 τοπική ώρα (12:30 ώρα Ελλάδας) όταν την πλησίασε ο άνδρας.

Δεν υπήρξε καμία αλληλεπίδραση μεταξύ τους πριν από την επίθεση, συνέχισε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι τα δύο άτομα γνωρίζονταν.

Βίντεο ντοκουμέντο:

Στα social media έχουν κυκλοφορήσει σοκαριστικά πλάνα από το περιστατικό καθώς και το πρόσωπο του δράστη:

NYPD has arrested Sebastian Zapeta, a Guatemalan migrant, accused of setting a sleeping woman on fire on a New York subway and watching her burn to death. pic.twitter.com/Hv70Jl51W7 — Tiffany Fong (@TiffanyFong_) December 23, 2024

Αφού δολοφόνησε με αυτό τον αποτρόπαιο τρόπο τη γυναίκα, ο δράστης κατέβηκε από το τρένο ενώ οι Αρχές αναζητούσαν την εστία της φωτιάς, καθώς μύρισαν τον καπνό, σύμφωνα με το BBC.

Η αστυνομία προσπαθεί να ταυτοποιήσει το θύμα και να ξεκλειδώσει το κίνητρο της επίθεσης.

Ο άνδρας, ο οποίος δεν κατονομάστηκε δημόσια, έγινε γνωστό πως μετανάστευσε από τη Γουατεμάλα στις ΗΠΑ το 2018, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η γυναίκα να κοιμόταν την ώρα της επίθεσης.

