Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες την πρόθεσή του να διορίσει τη σύζυγο του επόμενου προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Κέιτι Μίλερ, μέλος συμβουλευτικού οργάνου υπό τους δισεκατομμυριούχους Ίλον Μασκ και Βίβεκ Ραμασουάμι.

Η Μίλερ είχε διατελέσει εκπρόσωπος Τύπου υπουργείου και του πρώην αντιπροέδρου του κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας του Τραμπ.

Η 33χρονη είναι σύζυγος του συμβούλου του κ. Τραμπ για θέματα εσωτερικής ασφαλείας Στίβεν Μίλερ. Θα ενταχθεί στο λεγόμενο τμήμα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας (DOGE), υπό ίδρυση συμβουλευτικό όργανο που κατά τον εκλεγμένο πρόεδρο θα προωθήσει την κατάργηση των «υπερβολικών» κανονισμών, των «σπάταλων» δημοσίων δαπανών και την «αναδιάρθρωση» των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

«Η Κέιτι Μίλερ σύντομα θα ενταχτεί στην DOGE! Υπήρξε πιστή υποστηρίκτριά μου για πολλά χρόνια, και θα φέρει την επαγγελματική της εμπειρία στην κυβερνητική αποτελεσματικότητα», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social.

Οι κ.κ. Μασκ και Ραμασουάμι αποκάλυψαν πρόσφατα πως έχουν σκοπό να καταργήσουν δεκάδες ομοσπονδιακούς κανονισμούς, που διατείνονται ότι καταρτίστηκαν από αντιδημοκρατική και αδιαφανή γραφειοκρατία, πάντως δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει ποια θα είναι τα μέλη της DOGE.

Ο κ. Μασκ θέλει οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες να μειωθούν από 400 και πλέον σήμερα σε όχι περισσότερες από 99.

Η Κέιτι Μίλερ διετέλεσε κατά την πρώτη θητεία του Ρεπουμπλικάνου στην προεδρία (2017-2021) αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας και κατόπιν εκπρόσωπος Τύπου του πρώην αντιπροέδρου Μάικ Πενς.

Το τρέχον διάστημα είναι εκπρόσωπος της ομάδας μετάβασης του Ρόμπερτ Κένεντι του νεότερου, αντιεμβολιαστή, οπαδού διαφόρων θεωριών συνωμοσίας, που ο κ. Τραμπ έχει ονομάσει επόμενο υπουργό Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

