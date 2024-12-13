Τουλάχιστον πέντε διαμελισμένα ανθρώπινα σώματα εντοπίστηκαν χθες Πέμπτη σε παρατημένο όχημα στη Γουαναχουάτο, πολιτεία του κεντρικού Μεξικού όπου μαίνεται πολύνεκρος πόλεμος μεταξύ αντίπαλων καρτέλ, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Κατά την πολιτειακή κυβέρνηση, τα κομματιασμένα ανθρώπινα σώματα βρέθηκαν μέσα σε πλαστικές σακούλες, που είχαν στοιβαχτεί η μια πάνω στην άλλη, στο πίσω μέρος εγκαταλελειμμένου οχήματος. Εντοπίστηκαν χθες το πρωί από αστυνομικούς στην κοινότητα Κουπαρέο, που υπάγεται στον δήμο Σαλβατιέρα.

Τα πτώματα εκτιμάται πως είναι από πέντε ως επτά, είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του προσκείμενες στην έρευνα που διενεργείται.

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από μεξικανικά μέσα ενημέρωσης εικονίζει μήνυμα που βρέθηκε κοντά στα πτώματα κι αναλαμβάνει την ευθύνη της σφαγής εξ ονόματος του καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ).

Η συμμορία αυτή, από τις ισχυρότερες στο Μεξικό, έχει εμπλακεί σε ανελέητο πόλεμο για τον έλεγχο εδαφών στη Γουαναχουάτο με την τοπική συμμορία Σάντα Ρόσα ντε Λίμα.

Η Γουαναχουάτο, συγκριτικά ακμάζουσα πολιτεία, βιομηχανικός κόμβος κοντά σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, είναι η πολιτεία του Μεξικού όπου διαπράχθηκαν οι περισσότερες ανθρωποκτονίες απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη το 2023 (3.746, με άλλα λόγια πάνω από το 12% του εθνικού συνόλου), σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.