Μεξικό: Ο δισεκατομμυριούχος Σλιμ επικρίνει την απειλή του Τραμπ για την επιβολή δασμών

Ο Μεξικανός δισεκατομμυριούχος Κάρλος Σλιμ, που διαθέτει μια από τις είκοσι μεγαλύτερες περιουσίες στον κόσμο, επέκρινε χθες Δευτέρα την απειλή για την επιβολή δασμών 25% στις μεξικανικές εξαγωγές από πλευράς του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η απειλή είναι μέρος «διαπραγμάτευσης» που προκάλεσε πτώση των χρηματαγορών, έκρινε ο επικεφαλής επιχειρήσεων δραστηριοποιούμενων σε διάφορα πεδία —τηλεπικοινωνίες, ορυχεία και μεταλλεία, δημόσια έργα...— κατά τη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου που παραχωρεί κάθε χρόνο.

«Δεν θα κέρδιζε τίποτα. Αν υποθέσουμε πως όλα όσα εισάγονται στις ΗΠΑ θα δασμολογούνται κατά 25%, ο πληθωρισμός θα εκραγεί» σχολίασε ο κ. Σλιμ, 85 ετών, η περιουσία του οποίου υπολογίζεται πως φθάνει τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Μεξικό και τον Καναδά πως θα προχωρήσει στην επιβολή δασμών 25% στα προϊόντα τους, παρά τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που έχουν υπογράψει οι τρεις χώρες.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος κατηγορεί τους δυο εταίρους της χώρας του πως αντιμετωπίζουν με υπερβολική χαλαρότητα τον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών και κατά της παράτυπης μετανάστευσης προς τις ΗΠΑ.

Ο κ. Τραμπ ανέβαλε για έναν μήνα την υλοποίηση της απειλής του, ενώ η πρόεδρος του Μεξικού, η Κλαούδια Σέινμπαουμ, ανακοίνωσε την ανάπτυξη επιπλέον 10.000 μελών της Εθνικής Φρουράς κατά μήκος των συνόρων.

«Δεν νομίζω πως ο πρόεδρος (Τραμπ) θα αλλάξει άποψη σε 30 ημέρες», είπε ο Κάρλος Σλιμ, προσθέτοντας πως οι δυο πρόεδροι εφαρμόζουν «τη συμφωνία που έκλεισαν τηλεφωνικά».

Ο μεξικανός επιχειρηματίας σημείωσε ακόμη πως «βρίσκω λιγάκι παράλογο το ότι (...) οι ΗΠΑ δεν έχουν αναπτύξει στρατιωτικούς ώστε να μην εισέρχονται ναρκωτικά».

«Θα έπρεπε να γίνεται διπλός έλεγχος, εδώ για μη φεύγουν και εκεί για να μην μπαίνουν», εξήγησε ο ίδιος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Δευτέρα εκτελεστικά διατάγματα που προβλέπουν την επιβολή τελωνειακών δασμών 25% στον χάλυβα και στο αλουμίνιο που εισάγονται στις ΗΠΑ. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε πως το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή περί τα μέσα του Μαρτίου.

