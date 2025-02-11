Ο Ντόναλντ Τραμπ απέμεινε χάρη χθες Δευτέρα στον Ροντ Μπλαγκόγεβιτς, άλλοτε κυβερνήτη του Ιλινόι εκλεγμένο με τους Δημοκρατικούς, που είχε καταδικαστεί επειδή αποπειράθηκε να πουλήσει έδρα στη Γερουσία που άφησε κενή ο Μπαράκ Ομπάμα.

«Είναι τιμή μου που το κάνω», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος υπογράφοντας εκτελεστικό διάταγμα στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου. «Παγιδεύτηκε από πολλούς κακούς ανθρώπους, με ορισμένους από τους οποίους βρέθηκα αντιμέτωπος κι εγώ».

Τον Φεβρουάριο του 2020, κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη χρησιμοποιήσει το προνόμιό του για να μετατρέψει την ποινή του Ροντ Μπλαγκόγεβιτς — που ήταν αρχικά 14 χρόνια κάθειρξης.

Ο πρώην κυβερνήτης είχε βγει τότε από τη φυλακή, αφού εξέτισε οκτώ χρόνια κάθειρξης, όμως η καταδίκη του δεν διαγράφτηκε — όπως συνέβη πλέον.

Όταν εξελέγη πρόεδρος το 2008, ο Μπαράκ Ομπάμα είχε παραιτηθεί από τη Γερουσία. Σε περίπτωση που μείνει κενή θέση γερουσιαστή, είναι ο κυβερνήτης της εκάστοτε πολιτείας αυτός ο οποίος αναλαμβάνει το καθήκον να διορίσει μεταβατικό γερουσιαστή ως τις επόμενες εκλογές.

Ο Ροντ Μπλαγκόγεβιτς, ο οποίος καταλάμβανε τότε τη θέση, προσπάθησε να πουλήσει την έδρα, ζητώντας σε αντάλλαγμα θέσεις και χρήμα για τον ίδιο και τη σύζυγό του.

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία την 20ή Ιανουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε τις ευρείες εξουσίες του, προνόμιο του αξιώματος, για να απονείμει χάρη ιδίως σε πάνω από 1.200 ανθρώπους που είχαν καταδικαστεί ή αντιμετώπιζαν διώξεις για την έφοδο οπαδών του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021.

Πηγή: skai.gr

