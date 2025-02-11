Επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους κατέστρεψε μια «βιομηχανική εγκατάσταση» στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας, δήλωσε ο περιφερειάρχης νωρίς την Τρίτη.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν θύματα», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Σαράτοφ, Ρομάν Μπουσάργκιν, σε ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Αρκετά ανεπίσημα ρωσικά ειδησεογραφικά κανάλια Telegram, συμπεριλαμβανομένου του καναλιού τηλεγραφήματος Shot news, ανέφεραν εκρήξεις και πυρκαγιές στην περιοχή του διυλιστηρίου πετρελαίου στο Σαράτοφ.

Εν τω μεταξύ, μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 40 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στους αιθέρες της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα νωρίς σήμερα το πρωί.

Τα 18 από τα drones καταστράφηκαν στον εναέριο χώρο της περιφέρειας Σαράταφ, διευκρίνισε το υπουργείο μέσω Telegram. Τα υπόλοιπα καταρρίφθηκαν σε άλλες τέσσερις περιφέρειες της νότιας και δυτικής Ρωσίας, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.