Οι αρχές μπόρεσαν να εξακριβώσουν πως βρίσκονταν λείψανα 34 ανθρώπων σε μυστικό ομαδικό τάφο μετά τον εντοπισμό του τον Φεβρουάριο στην πολιτεία Χαλίσκο (δυτικά), την οποία πλήττει περισσότερο από κάθε άλλη η μάστιγα των εξαφανίσεων στο Μεξικό, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πολιτειακός εισαγγελέας, ο Σαλβαδόρ Γκονσάλες.

Ο εντοπισμός του ομαδικού τάφου σε κατοικημένη περιοχή έγινε κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών στον δήμο Σαπόπαν, προάστιο της μητροπολιτικής περιοχής της Γουαδαλαχάρας, πρωτεύουσας της πολιτείας Χαλίσκο.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, ως τη 31η Μαΐου, στη Χαλίσκο καταμετρώνταν 15.683 υποθέσεις εξαφανίσεων.

«Έπειτα από αναλύσεις των λειψάνων που βρέθηκαν» διαπιστώθηκε πως ανήκουν «σε 34 ανθρώπους», εξήγησε ο εισαγγελέας κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οικοδομική εταιρεία «μας ειδοποίησε πως βρήκε ανθρώπινα υπολείμματα» στα τέλη του Φεβρουαρίου και έκτοτε «αρχίσαμε να δουλεύουμε», διευκρίνισε ο κ. Γκονσάλες.

Τη Χαλίσκο λυμαίνεται το καρτέλ Νέα Γενιά της Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), που χαρακτηρίστηκε στις αρχές της χρονιάς «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, η συμμορία αυτή, μαζί με το καρτέλ της Σιναλόα, συγκαταλέγεται στους κυριότερους διακινητές φαιντανύλης, συνθετικού οπιοειδούς το οποίο έχε προκαλέσει δεκάδες χιλιάδες θανάτους από υπερβολική δόση στην αμερικανική επικράτεια.

Στο Μεξικό έχουν καταγραφτεί πάνω από 127.000 εξαφανίσεις, η πλειονότητά τους μετά το 2006, όταν η τότε ομοσπονδιακή κυβέρνηση άρχισε τον λεγόμενο «πόλεμο» κατά των καρτέλ των ναρκωτικών, αναπτύσσοντας τον στρατό στο εσωτερικό, προσέγγιση που έχει επικριθεί από πολλούς.

Ερευνητές αποδίδουν τις περισσότερες από τις εξαφανίσεις στο οργανωμένο έγκλημα. Συμμορίες θάβουν σε μυστικούς τάφους τα θύματά τους, ή τα αποτεφρώνουν.

Τον Μάρτιο, συγγενείς εξαφανισμένων εντόπισαν εκατοντάδες ζεύγη παπουτσιών και είδη ιματισμού σε εγκαταλελειμμένο ράντσο στην Τεουτσιτλάν, δυτικά από τη Γουαδαλαχάρα.

Το αγρόκτημα δεν υπάρχει αμφιβολία πως αποτέλεσε εγκατάσταση εκπαίδευσης μελών του ΚΝΓΧ. Η εισαγγελία ωστόσο λέει πως μέχρι τώρα, τα αποδεικτικά στοιχεία που συλλέχτηκαν δεν επιτρέπουν να ειπωθεί πως αποτεφρώνονταν συστηματικά πτώματα εκεί, ότι επρόκειτο για μυστικό στρατόπεδο εξόντωσης.

