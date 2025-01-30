Μεξικό: Λάθος η αλλαγή του ονόματος του Κόλπου δηλώνει η πρόεδρος της χώρας στη Google

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι η Google κάνει λάθος που άλλαξε την ονομασία του Κόλπου του Μεξικού στην πλατφόρμα Google Maps μετά την εντολή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να μετονομαστεί το υδάτινο σώμα σε «Κόλπο της Αμερικής».

Η Σεϊνμπάουμ παρουσίασε επιστολή που απευθύνεται στην Google στην οποία η κυβέρνησή της υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αλλάξουν μονομερώς το όνομα ενός υδάτινου σώματος το οποίο μοιράζονται με την Κούβα και το Μεξικό.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση που έκανε η Google τη Δευτέρα ότι το Google Maps θα αλλάξει την ονομασία του «Κόλπου του Μεξικού» σε «Κόλπος της Αμερικής» για τους χρήστες των ΗΠΑ μόλις ενημερωθεί επίσημα στο Σύστημα Γεωγραφικών Ονομάτων των ΗΠΑ.

Η αλλαγή θα είναι ορατή στις ΗΠΑ, αλλά το όνομα θα παραμείνει «Κόλπος του Μεξικού» στο Μεξικό. Εκτός των δύο χωρών, οι χρήστες θα βλέπουν και τα δύο ονόματα στους Χάρτες Google.

Η Σεϊνμπάουμ και ο Τραμπ έχουν αντιπαρατεθεί για την αλλαγή του ονόματος, με τη Μεξικανή πρόεδρο να αστειεύεται στο παρελθόν ότι αν οι χώρες αρχίσουν να μετονομάζουν πράγματα, τότε ίσως η Βόρεια Αμερική θα έπρεπε να ονομάζεται «Μεξικάνικη Αμερική» από έναν χάρτη της περιοχής από το 1607.

Σύμφωνα με το Μεξικό, οι ΗΠΑ δεν μπορούν νομικά να αλλάξουν το όνομα του Κόλπου, επειδή η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας υπαγορεύει ότι το κυρίαρχο έδαφος μιας μεμονωμένης χώρας εκτείνεται μόνο μέχρι 12 ναυτικά μίλια (περίπου 22 χιλιόμετρα) από την ακτογραμμή.

«[Η αλλαγή του ονόματος] θα μπορούσε να αντιστοιχεί μόνο στα 12 ναυτικά μίλια απόσταση από τις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», δήλωσε η Σεϊνμπάουμ καθώς διάβαζε την επιστολή στην καθιερωμένη πρωινή συνέντευξη Τύπου.

Πρόσθεσε ότι το Μεξικό ζήτησε από την Google να εμφανίσει σε περίοπτη θέση τον χάρτη της Μεξικανικής Αμερικής.

«Ζητάμε όταν βάζετε στη μηχανή αναζήτησης τη Μεξικανική Αμερική, να εμφανίζεται ο χάρτης που παρουσιάσαμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.