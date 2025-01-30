Σερβία: Πορεία 100 χιλιομέτρων προς το Νόβι Σαντ πραγματοποιούν φοιτητές

Με το σύνθημα «Ένα βήμα πιο κοντά στη δικαιοσύνη» εκατοντάδες φοιτητές ξεκίνησαν πορεία από το Βελιγράδι προς την πόλη Νόβι Σαντ, η οποία απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα. Η πορεία πραγματοποιείται στη μνήμη των 15 θυμάτων από την πτώση του γείσου στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου του 2024. Η πορεία ξεκίνησε, συμβολικά, από τη Δραματική σχολή, η οποία ήταν η πρώτη σχολή που τέθηκε υπό κατάληψη από τους φοιτητές στις 26 Νοεμβρίου του περασμένου έτους.

Στην πορεία συμμετέχουν δέκα φοιτητές από κάθε σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με τρόφιμα, νερό και σκηνές. Οι φοιτητές θα περάσουν απόψε τη νύχτα σε υπαίθριο χώρο στην πόλη Ίντζια και αύριο το πρωί θα συνεχίσουν την πορεία τους προς το Νόβι Σαντ.

Εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση του κόσμου στις περιοχές απ' όπου περνάνε οι φοιτητές. Πολίτες τους υποδέχονται με επευφημίες, τους χειροκροτούν, τους αγκαλιάζουν, τους προσφέρουν νερό, χυμούς, γλυκίσματα και τρόφιμα.

Οι φοιτητές θα φτάσουν στην πόλη Νόβι Σαντ το πρωί της 1ης Φεβρουαρίου που θα είναι η επέτειος των τριών μηνών από την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό. Για αυτήν την ημέρα έχει προγραμματιστεί μεγάλη συγκέντρωση φοιτητών και πολιτών στο Νόβι Σαντ μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό στη μνήμη των 15 θυμάτων της τραγωδίας.

Στις 11:52 ακριβώς, είναι η ώρα που συνέβη η τραγωδία, θα τηρηθεί σιγή 15 λεπτών.

Στη συνέχεια οι φοιτητές θα αποκλείσουν για 24 ώρες τρεις γέφυρες στον ποταμό Δούναβη που διαρρέει την πόλη του Νόβι Σαντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.