ΗΠΑ: Ο Τζέιμς Ρόκας διορίστηκε αναπληρωτής υφυπουργός Εμπορίου για τη Βιομηχανία και την Ασφάλεια

Η κυβέρνηση Τραμπ διόρισε τον Τζέιμς Ρόκα αναπληρωτή υφυπουργό Εμπορίου για τη Βιομηχανία και την Ασφάλεια, τοποθετώντας τον στο τιμόνι του Γραφείου Βιομηχανίας και Ασφάλειας (BIS) εν μέσω συνεχιζόμενων ανησυχιών για τους παγκόσμιους εμπορικούς περιορισμούς και την τεχνολογική ασφάλεια.

Ο διορισμός του έρχεται καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν περίπλοκες προκλήσεις για την οικονομία και την εθνική ασφάλεια, ιδίως όσον αφορά τη ρύθμιση των εξαγωγών σε ανταγωνιστικά κράτη και την προφύλαξη κρίσιμων τεχνολογιών.

Ο Ρόκας, βετεράνος της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, είχε υπηρετήσει ως αναπληρωτής επιτελάρχης του υπουργού Εμπορίου Γουίλμπουρ Ρος. Έχοντας εργαστεί σε πολιτικές εκστρατείες και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχει συμμετέχει στη διαμόρφωση πολιτικών για το εμπόριο και την οικονομική ασφάλεια.

Ένας Μακροχρόνιος Υπέρμαχος της Θρησκευτικής Ελευθερίας

Ο Δρ Αντώνης Λιμπεράκης, Εθνικός Διοικητής των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εξήρε τον διορισμό του Τζέιμς Ρόκα, τονίζοντας τη δέσμευσή του στη δημόσια υπηρεσία και στην προάσπιση των θρησκευτικών ελευθεριών ανά τον κόσμο.

«Ο διορισμός του Άρχοντα Ιάκωβου Ρόκα σε αυτή τη βασική θέση δείχνει εκ νέου πώς κάθε Άρχων υπηρετεί τον Θεό, την Αγία Του Εκκλησία, την Αγία Μητέρα μας Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη σε πολλά διαφορετικά πεδία, φέρνοντας τις διαχρονικές ιερές αξίες της Εκκλησίας στον κόσμο», σημείωσε ο κ. Λιμπεράκης.

Ο Τζέιμς Ρόκας, 'Αρχων από το 2021, έχει δραστηριοποιηθεί στο θέμα των θρησκευτικών διώξεων, υποστηρίζοντας πολιτικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προστασία των ορθόδοξων κοινοτήτων.

Από την πιο πρόσφατη θέση του ως Διευθυντής Στρατηγικής και Διεθνών Κυβερνητικών Υποθέσεων στο Αμερικανικό Κέντρο Νόμου και Δικαιοσύνης (ACLJ), ο κ. Ρόκας εργάστηκε σε θέματα θρησκευτικής ελευθερίας και βοήθησε στη διοργάνωση του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου των Αρχόντων για τη Θρησκευτική Ελευθερία που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον Μάιο του 2024.

Στην εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο ως κεντρικός ομιλητής, παρευρέθηκαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, θρησκευτικοί ηγέτες και ειδικοί σε θέματα πολιτικής. Ο κ. Ρόκας είχε συντονίσει το πάνελ με τον Μάικ Πομπέο, συζητώντας τη σύνδεση του πρώην υπουργού με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και τις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι θρησκευτικές μειονότητες σε περιοχές όπου λειτουργεί η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

