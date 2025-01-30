Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα είναι έτοιμος να απαντήσει ανάλογα αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβάλλει νέους δασμούς στα προϊόντα της μεγαλύτερης οικονομίας της Λατινικής Αμερικής, αν και εξέφρασε την ελπίδα να βελτιώσει τις εμπορικές σχέσεις της χώρας του με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένως να επιβάλλει δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα από το Μεξικό και τον Καναδά από 1η Φεβρουαρίου, ενώ κατά καιρούς έχει αναφερθεί και στη Βραζιλία.

«Εάν επιβάλλει δασμούς στα βραζιλιάνικα προϊόντα, θα απαντήσουμε ανάλογα επιβάλλοντας δασμούς στα εξαγόμενα προϊόντα» από τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Λούλα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με δημοσιογράφουν στην Μπραζίλια.

Ωστόσο, ο ηγέτης της Βραζιλίας διευκρίνισε ότι είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί με τον Τραμπ προκειμένου να αποφευχθεί μια τέτοια εξέλιξη. «Από την πλευρά μου, θέλω να βελτιώσω τις σχέσεις μας. Να εξάγουμε περισσότερα εάν χρειαστεί, να εισάγουμε περισσότερα εάν πρέπει», πρόσθεσε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος.

Ο Λούλα δεν αναφέρθηκε πάντως σε συγκεκριμένα αμερικανικά προϊόντα που μπορεί να βάλει στο στόχαστρό της η Μπραζίλια, ή ποια βραζιλιάνικα προϊόντα μπορεί να κινδυνεύουν με δασμούς από τις ΗΠΑ.

Η δήλωση του Λούλα ευθυγραμμίζεται με τη στάση που έχει κρατήσει ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, που έχει επίσης πει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να απαντήσει με δασμούς αν ο Τραμπ υλοποιήσει τις απειλές του, ενώ η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούδια Σέινμπαουμ, έχει πει ότι εξετάζει πώς θα απαντήσει το Μεξικό σε περίπτωση που βρεθεί στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον.

Ο Λούλα επέκρινε επίσης τις αποφάσεις του Τραμπ να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τις οποίες χαρακτήρισε «ένα βήμα πίσω για τον ανθρώπινο πολιτισμό».



