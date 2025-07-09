Μεξικό: Έρευνα σε βάρος του πρώην προέδρου Πένια Νιέτο για δωροληψία

Η μεξικανική εισαγγελία έκανε γνωστό χθες Τρίτη ότι διενεργεί έρευνα όσον αφορά υποψίες περί δωροδοκίας από ισραηλινούς επιχειρηματίες στον πρώην πρόεδρο της χώρας Ενρίκε Πένια Νιέτο, στο πλαίσιο προσπάθειάς τους να πουλήσουν κατασκοπευτικό λογισμικό στις μυστικές υπηρεσίες του Μεξικού.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας The Market την περασμένη Παρασκευή, δυο ισραηλινοί επιχειρηματίες είπαν πως κατέβαλαν 25 εκατομμύρια δολάρια στον πρώην αρχηγό του μεξικανικού κράτους για να εξασφαλίσουν την αγορά του Pegasus, λογισμικού κατασκοπείας που έχει αναπτύξει η ισραηλινή εταιρεία NSO.

Ο πρώην πρόεδρος (2012-2018) απέρριψε την κατηγορία αυτή, υποστήριξε ότι είναι «απόλυτα ψευδής» μέσω X.

Ο μεξικανός γενικός εισαγγελέας Αλεχάντρο Χερτς δήλωσε χθες ότι η υπηρεσία του έχει αρχίσει να διενεργεί έρευνα για την υπόθεση.

«Θα ζητήσουμε από τις ισραηλινές αρχές να μας επιτραπεί να ενσωματώσουμε στην έρευνα τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν σε ΜΜΕ», είπε ο κ. Χερτς, που εκφράστηκε κατά τη διάρκεια της καθημερινής πρωινής συνέντευξης Τύπου την οποία παραχωρεί η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ.

Το πρόγραμμα κατασκοπείας αποκτήθηκε από τις μεξικανικές αρχές το 2011. Αρκετοί στο Μεξικό, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι, έχουν καταγγείλει πως μετατράπηκαν σε θύματα καταχρηστικής χρήσης του από τις κυβερνήσεις τόσο του κ. Πένια Νιέτο όσο και από αυτήν του διαδόχου του (2018-2024) Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (εθνικιστική αριστερά).

Η NSO κατηγορείται εδώ και χρόνια πως με το λογισμικό της επέτρεψε να παρακολουθούνται από κυβερνήσεις διαφόρων κρατών ακτιβιστές, αντιφρονούντες, δημοσιογράφοι, αντιπολιτευόμενοι πολιτικοί και άλλοι.

