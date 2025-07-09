Ο Νετανιάχου δεν θα έχει ποτέ καλύτερη ευκαιρία για μια ιστορική νίκη

Αν μπορείτε, παραβλέψτε, το εντυπωσιακό και παράδοξο θέαμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης κατά τη διάρκεια δείπνου το βράδυ της Δευτέρας.

Αυτό, από έναν ηγέτη που καταζητείται για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, προς έναν Αμερικανό πρόεδρο του οποίου οι κύριες ειρηνευτικές προσπάθειες μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει τίποτε άλλο παρά να διευκολύνουν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τον βομβαρδισμό του Ιράν από το Ισραήλ. Στις αυλές των ισχυρών μοναρχών, η ασύδοτη κολακεία ήταν πάντοτε ανταλλάξιμο νόμισμα.

Και όμως, η ειρήνη είναι δική του ευθύνη. Έχει τη δύναμη όχι μόνο να σταματήσει την αιματοχυσία στη Γάζα, αλλά και να επιτρέψει μια ευρύτερη συμφωνία για το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, που θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια θέση στην Ιστορία και στους δύο άνδρες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να δώσει την εντολή.

Το μόνο που έχει να κάνει ο Τραμπ είναι να τον πείσει. Ο Νετανιάχου βρίσκεται στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα για να συζητήσει μια ακόμη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Στο τραπέζι βρίσκεται μια εκεχειρία 60 ημερών και η απελευθέρωση περισσότερων ομήρων, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για συνομιλίες με στόχο μια πιο διαρκή συμφωνία, σε μια συγκυρία όπου μια ευρύτερη περιφερειακή συμφωνία, που θα περιορίσει την απειλή από το Ιράν και θα εξομαλύνει τη θέση του Ισραήλ μεταξύ των Αράβων γειτόνων του, είναι εφικτή. Αυτή η διαρκής ειρήνη θα πρέπει να αποτελέσει το πραγματικό τεστ επιτυχίας για την επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Ουάσινγκτον.

Τη Δευτέρα, μίλησα για το ταξίδι αυτό με τους επικεφαλής δύο σημαντικών οργανώσεων που εκπροσωπούν πολύ διαφορετικά ρεύματα της αμερικανοεβραϊκής σκέψης. Και οι δύο λένε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής για το Ισραήλ. Ο Μόρτον Κλάιν, πρόεδρος της Σιωνιστικής Οργάνωσης της Αμερικής, ανησυχεί ότι ο Τραμπ ίσως καταφέρει να πιέσει τον Νετανιάχου να αλλάξει πορεία. Ο Τζέρεμι Μπεν-Αμί, επικεφαλής της πιο μετριοπαθούς J Street, ανησυχεί ότι δεν θα το κάνει. Διότι αν συμφωνούν σε κάτι, είναι ότι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ είναι ο μόνος άνθρωπος στον πλανήτη που έχει την επιρροή για να το πετύχει.

Η πρόκληση είναι η ίδια με εκείνη που οδήγησε σε αποτυχία μια σχεδόν πανομοιότυπη προσπάθεια κατάπαυσης του πυρός από τις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος.

Ο Νετανιάχου βλέπει την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 ως μια μοναδική ευκαιρία ζωής να εξαλείψει κάθε πιθανότητα δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους στα εδάφη που ο ίδιος, ο Κλάιν και πολλοί άλλοι θεωρούν ιστορικά εβραϊκά.

Αυτή η πεποίθηση έχει βαθιές ρίζες. Ο Νετανιάχου έχει αντιταχθεί στις προσπάθειες διαπραγμάτευσης μιας λύσης δύο κρατών με τους Παλαιστινίους σε όλη τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Ήταν επίσης ο σκοπός ζωής του πατέρα του, Μπεντσιόν Νετανιάχου, ενός ακαδημαϊκού που είχε αντιταχθεί ακόμη και στη διαίρεση του 1947, η οποία επέτρεψε τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ ένα χρόνο αργότερα.

Το να τερματιστεί το Παλαιστινιακό ζήτημα μέσω εκτοπισμού, αντί μέσω διαπραγμάτευσης, αποτελεί επίσης την εμμονή των ακροδεξιών εταίρων του κυβερνητικού συνασπισμού στους οποίους ο Νετανιάχου βασίζεται για την πολιτική του επιβίωση. Και την περασμένη εβδομάδα, 15 από τους 32 βουλευτές του δικού του κόμματος, του Λικούντ, υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή ζητώντας του να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη στο Ισραήλ έως τις 27 Ιουλίου.

Ο Κλάιν φοβάται ότι ο Τραμπ μπορεί να πιέσει τον Νετανιάχου να εγκαταλείψει αυτή την υπόθεση, κάνοντας ειρήνη στη Γάζα και αποδεχόμενος μια συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Κλάιν, πρόκειται για ναζιστικά καθεστώτα με τα οποία δεν μπορείς να διαπραγματευτείς – μόνο να τα καταστρέψεις. Το ίδιο, λέει, ισχύει και για την Παλαιστινιακή Αρχή.

«Έχουν χάσει το δικαίωμα να κυβερνούν τη Γάζα», μου είπε ο Κλάιν, αναφερόμενος όχι στη Χαμάς, αλλά στον ευρύτερο παλαιστινιακό πληθυσμό. «Το 90% των Παλαιστινίων της Γάζας στηρίζουν τη Χαμάς, στήριξαν ό,τι έκανε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Όπως και το 85% με 90% των Γερμανών στήριζαν τους Ναζί. Είναι το ίδιο πρόβλημα».

Βρίσκω αυτές τις απόψεις λανθασμένες, αν όχι επικίνδυνες, όπως και ο Μπεν-Αμί. Ο δικός του φόβος είναι ότι ο Νετανιάχου θα αποδεχτεί μια κατάπαυση του πυρός μόνο και μόνο επειδή σκοπεύει να την παραβιάσει μόλις λήξει. Συμφωνεί ότι υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία για τον μακροβιότερο πρωθυπουργό του Ισραήλ, αν αποφασίσει να την αδράξει. Ωστόσο, ανησυχεί ότι ο συνδυασμός των πεποιθήσεων του Νετανιάχου και του φόβου για κατάρρευση της κυβέρνησης θα τον αποτρέψει. Η λογική του Μπεν-Αμί είναι εξίσου βασισμένη στην ανησυχία για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του Ισραήλ, όπως και του Κλάιν.

«Ας αφήσουμε στην άκρη την ηθική, ας αφήσουμε στην άκρη τις εβραϊκές αξίες, αυτή δεν είναι μια επιτυχημένη στρατηγική για το κράτος του Ισραήλ σε βάθος χρόνου», είπε, αναφερόμενος σε οποιαδήποτε πολιτική για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη που βασίζεται τελικά στον εκτοπισμό των Παλαιστινίων. «Η δυνατότητα για περιφερειακή εξομάλυνση και ενσωμάτωση θα τεθεί εκτός συζήτησης, η εβραϊκή διασπορά θα φρίξει και θα αποστασιοποιηθεί από το εβραϊκό κράτος».

Το Ισραήλ θα καταλήξει απομονωμένο, ευάλωτο και μόνιμα ανασφαλές.

Είναι πάντα εύκολο να παρουσιάζονται οι ελπίδες για μια λύση ως δείγμα αδυναμίας ή αφέλειας. Όμως η κατάσταση δεν είναι τόσο απελπιστική όσο την παρουσιάζει ο Κλάιν και όπως πιστεύουν πολλοί Ισραηλινοί Εβραίοι, ακόμη και μετά από τόσες αποτυχημένες απόπειρες επί δεκαετίες. Δημοσκοπήσεις στη Γάζα δείχνουν ότι η στήριξη προς τη Χαμάς και η υποστήριξη της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου δεν είναι πλέον συντριπτική. Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν επίσης ότι στηρίζουν τις πρόσφατες διαδηλώσεις που ζητούν από τη Χαμάς να αποχωρήσει από την εξουσία στη Γάζα.

Με τον ίδιο τρόπο, το καθεστώς του Ιράν είναι εχθρικό, αλλά δεν είναι ούτε αυτοκτονικό ούτε μονολιθικό. Ο Τραμπ θα άξιζε πραγματικά το Νόμπελ Ειρήνης αν κατάφερνε να πείσει τον Νετανιάχου να αποδεχθεί μια ουσιαστική συμφωνία για τη Γάζα, η οποία θα τερματίζει την αιματοχυσία, θα εξασφαλίζει την απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων και θα οδηγεί σε συμφωνίες εξομάλυνσης με τη Σαουδική Αραβία και τη Συρία, καθώς και σε μια πυρηνική συμφωνία με το Ιράν που θα επιτρέπει την επιστροφή των επιθεωρητών και της διπλωματίας. Θα πρέπει επίσης να αντιστρέψει πρώτα τη ζημιά που έχει προκαλέσει στην υπόθεση της ειρήνης στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας την επιρροή του για να πιέσει τον άλλο αμφιλεγόμενο φίλο του, τον Βλαντίμιρ Πούτιν, να φτάσει σε μια συμφωνία.

Αλλά αυτές είναι οι προκλήσεις του Τραμπ. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι λόγοι για τον Νετανιάχου να κάνει τώρα τον γύρο του θριάμβου και να επιδιώξει μια διαρκή ειρήνη, υπό την οποία θα αποσύρει τα στρατεύματα από τη Γάζα, ώστε να επιτρέψει σε άλλους να διαχειριστούν την τραγωδία που έχει γίνει. Ίσως να μην επιβιώσει πολιτικά ως τις επόμενες εκλογές αν το πράξει, αλλά πιθανόν να έχει σήμερα μεγαλύτερες πιθανότητες επανεκλογής από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο μέλλον. Αυτή μπορεί να είναι μια μοναδική ευκαιρία να διασώσει την υστεροφημία του, τη χώρα του και τους γείτονές του από μια πολιτική που εγγυάται μόνο τη διαρκή ανασφάλεια.



Πηγή: The Washington Post

