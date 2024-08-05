Καναδάς: Νεαρός πυροσβέστης χάνει τη ζωή του στη μάχη με φλόγες

Πυροσβέστης 24 ετών έχασε τη ζωή του προχθές Σάββατο, ενώ έδινε μάχη με δασική πυρκαγιά, η οποία παραμένει εκτός ελέγχου, κοντά στην πόλη Τζάσπερ, στον δυτικό Καναδά, ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή αστυνομία χθες Κυριακή το βράδυ.

Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο πυροσβέστη στη χώρα την τρέχουσα περίοδο των πυρκαγιών. Οκτώ άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους κατά την ιστορική, από πλευράς εύρους καταστροφών, περίοδο των δασικών πυρκαγιών του 2023.

Ο νεαρός, ο οποίος καταγόταν από την Κάλγκαρι, «τραυματίστηκε σοβαρά» όταν καταπλακώθηκε από δένδρο που έπεσε κι υπέκυψε στα τραύματά του μετά την αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο, ανακοίνωσε η βασιλική έφιππη χωροφυλακή του Καναδά.

«Μου ράγισε την καρδιά η είδηση ότι πυροσβέστης έχασε τη ζωή δίνοντας μάχη με τις δασικές πυρκαγιές στην Τζάσπερ», ανέφερε μέσω X ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

Χθες το πρωί, οργανώθηκε συγκέντρωση στη μνήμη του πεσόντος στη κοντινή πόλη Χίντον, με παρόντες κυρίως συναδέλφους του.

«Το συμβάν αναδεικνύει την επικίνδυνη φύση του αγώνα εναντίον των δασικών πυρκαγιών», ανέφεραν οι αρχές σε ανακοίνωσή τους, υπογραμμίζοντας ότι «η κοινότητα των δασοπυροσβεστών είναι μικρή και κάθε απώλεια έχει βαθύ αντίκτυπο σε όλους μας».

Διενεργείται έρευνα για τον θάνατό του από επαρχιακή υπηρεσία που είναι αρμόδια για την εργασιακή ασφάλεια.

Κάπου 700 άνθρωποι, ανάμεσά τους πυροσβέστες που έφθασαν από άλλες χώρες, δίνουν μάχη με αυτή την πυρκαγιά, που εκτείνεται αυτή τη στιγμή σε έκταση 340 τετραγωνικών χιλιομέτρων — με άλλα λόγια, τριπλάσια από την επιφάνεια του Παρισιού.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε πριν από δυο εβδομάδες εξαιτίας κεραυνού σε περιοχή που πλήττει ακραία ξηρασία, κατέστρεψε μέρος της τουριστικής πόλης Τζάσπερ. Παραμένει εκτός ελέγχου και θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει πλήξει εδώ κι εκατό χρόνια το εθνικό πάρκο όπου μαίνεται.

Ενδέχεται να καίει για μήνες, προειδοποιούν οι αρχές, σε περιοχή που χαρακτηρίζεται κόσμημα του Καναδά κι επισκέπτονται κάθε χρόνο 2,5 εκατομμύρια τουρίστες.

Την Παρασκευή, ο αυτοκινητόδρομος που οδηγεί στην πόλη άνοιξε εν μέρει κι αποδόθηκε στην κυκλοφορία, με τις αρχές να επιτρέπουν σε κατοίκους που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα να πάνε για να αποτιμήσουν τις ζημιές με ειδικά μισθωμένα λεωφορεία, εάν το επέτρεπαν οι συνθήκες.

Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα ακόμη η ημερομηνία που θα επιτραπεί να επιστρέψουν.

Ο Καναδάς φοβάται πως θα ζήσει δεύτερη συναπτή καταστροφική χρονιά πυρκαγιών, καθώς το 2023 βίωσε τη χειρότερη χρονιά της ιστορίας του από αυτή την άποψη, με πάνω από 150.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα να παραδίδονται στις φλόγες και 200.000 ανθρώπους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

