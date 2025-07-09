Περού: Το κοινοβούλιο εμποδίζει τον αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος

Το Περού βρίσκεται αντιμέτωπο με ραγδαία κλιμάκωση της δράσης του οργανωμένου εγκλήματος, όμως σειρά νέων νόμων εμποδίζει τον αγώνα εναντίον της μάστιγας αυτής, κατήγγειλε χθες Τρίτη με έκθεσή της η ΜΚΟ Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW).

Μολονότι η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναπτύσσοντας τις ένοπλες δυνάμεις στους δρόμους σε διάφορες περιοχές, νόμοι που εγκρίθηκαν από το 2023 υπονόμευσαν σε κρίσιμο βαθμό τις εξουσίες των εισαγγελέων και των δικαστηρίων, εξήγησε η HRW.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ, η οποία θυμίζει πως τα μισά και πλέον μέλη του περουβιανού Κογκρέσου είναι αντιμέτωπα με έρευνες για διαφθορά ή άλλες υποθέσεις ποινικής φύσης, το κοινοβούλιο, με συντηρητική πλειοψηφία, στην ουσία υποθάλπει, επιτρέπει την «πρόοδο του οργανωμένου εγκλήματος», θα μπορούσε να κατηγορηθεί ως ακόμη και για «συνέργεια».

Η HRW εξέτασε 34 νόμους και πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, καθώς και 54 εκτελεστικά διατάγματα που εξέδωσε η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε, και συμπέρανε πως είχαν αποτέλεσμα τον «δραστικό περιορισμό των εξουσιών των εισαγγελέων» να διενεργούν έρευνες.

Πρόκειται για «σκληρό πλήγμα στις προσπάθειες να εξαρθρωθούν εγκληματικές οργανώσεις και να αποκαλυφθούν σχέσεις με διεφθαρμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους», στηλίτευσε η ΜΚΟ.

Επισήμανε ιδίως την «τροποποίηση του ορισμού του οργανωμένου εγκλήματος στον ποινικό κώδικα, ώστε να εξαιρούνται πολλά αδικήματα διαφθοράς».

Κατά επίσημες στατιστικές, ο αριθμός των ανθρωποκτονιών σε ετήσια βάση στο κράτος των Άνδεων αυξήθηκε κατά 137% την περίοδο από το 2018 ως το 2024. Οι μισές και πλέον από τις ανθρωποκτονίες διαπράττονται από πληρωμένους δολοφόνους, εκτιμούν οι αρχές της λατινοαμερικάνικης χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.