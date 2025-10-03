Σε μια από τις πιο προσωπικές συνεντεύξεις του μέχρι σήμερα, ο πρίγκιπας της Ουαλίας Γουίλιαμ ανέπτυξε την προσέγγισή του στη μοναρχία.

«Θέλω να αμφισβητώ περισσότερα πράγματα», είπε στον Eugene Levy στο Κάστρο του Ουίνδσορ σε μια συνέντευξη για τη σειρά του ηθοποιού στο Apple TV+, The Reluctant Traveler.

Ο Γουίλιαμ είπε: «Θέλω να δημιουργήσω έναν κόσμο στον οποίο ο γιος μου θα είναι περήφανος για αυτό που κάνουμε, έναν κόσμο και μια δουλειά που πραγματικά επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων προς το καλύτερο».

Ο μεγαλύτερος γιος του, ο πρίγκιπας Τζορτζ, ο οποίος γιόρτασε τα 12α γενέθλιά του τον Ιούλιο, θα τον διαδεχθεί κάποτε ως βασιλιάς, σημειώνει ο Guardian.

Ο άλλος γιος του, ο πρίγκιπας Λούις, είναι επτά ετών και η κόρη του, η πριγκίπισσα Σάρλοτ, είναι 10 ετών.

Ο Γουίλιαμ είπε ότι τα παιδιά του δεν έχουν κινητά τηλέφωνα. Και φάνηκε να υπονοεί ότι ήθελε να διασφαλίσει ότι δεν θα αντιμετωπίσουν μια επανάληψη των «πρακτικών» που είχαν αντιμετωπίσει ο ίδιος και ο αδελφός του, ο Δούκας του Σάσεξ, όταν ήταν νεότεροι – μια πιθανή αναφορά στην παρεμβατική παρακολούθηση από τον Τύπο που ταλαιπωρούσε και τη μητέρα τους, την πριγκίπισσα Νταϊάνα της Ουαλίας.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ αναφέρθηκε στα «ακόρεστα» μέσα ενημέρωσης που βίωσε μεγαλώνοντας: «Ήθελαν κάθε λεπτομέρεια που μπορούσαν να απορροφήσουν και ήταν παντού, κυριολεκτικά παντού. Γνώριζαν τα πάντα, ήταν παντού».

«Και αν το αφήσεις να σε επηρεάσει, η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει στην οικογενειακή σου ζωή είναι κάτι που ορκίστηκα ότι δεν θα συμβεί ποτέ στην οικογένειά μου», επεσήμανε.

Όσον αφορά το πρόγραμμα αλλαγών του, ο Γουίλιαμ είπε: «Το αποδέχομαι και απολαμβάνω αυτή την αλλαγή –δεν τη φοβάμαι. Αυτό είναι που με ενθουσιάζει, η ιδέα ότι μπορώ να φέρω κάποια αλλαγή. Όχι υπερβολικά ριζοσπαστική αλλαγή, αλλά αλλαγές που πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν».

Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η παράδοση, και η παράδοση έχει τεράστιο ρόλο σε όλα αυτά. Αλλά, υπάρχουν και σημεία όπου κοιτάς την παράδοση και αναρωτιέσαι: «Είναι ακόμα κατάλληλη για τον σκοπό της σήμερα; Είναι ακόμα το σωστό πράγμα να κάνουμε;».

Όταν ο Levy, πρωταγωνιστής της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς Schitt’s Creek, τον ρώτησε αν σκέφτεται να γίνει βασιλιάς, ο William απάντησε: «Δεν είναι κάτι που σκέφτομαι όταν ξυπνάω το πρωί, γιατί για μένα το να είμαι αυθεντικός, ο εαυτός μου και γνήσιος είναι αυτό που με κινητοποιεί».

«Και μετά μπορείς να προσθέσεις ό,τι ετικέτες και ρόλους θέλεις, αλλά αν δεν είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου και δεν είμαι ειλικρινής με αυτά που πρεσβεύω και πιστεύω, τότε δεν έχει σημασία ποιος είσαι, χάνεται», πρόσθεσε.

«Παίρνω τους ρόλους και τις ευθύνες μου στα σοβαρά, αλλά είναι σημαντικό, όπως σου είπα νωρίτερα, να μην νιώθεις ότι σου ανήκουν – εσύ πρέπει να τους κατέχεις», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

