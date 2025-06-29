Λογαριασμός
Πυρκαγιά στη Σμύρνη: Μάχη σε πολλά μέτωπα - Ανακοινώθηκε μια σύλληψη για εμπρησμό - Δείτε βίντεο

Εννέα μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν στη Σμύρνη, το Ντενιζλί, το Αϊδίνι και τη Μανίσ - Οι θυελλώδεις άνεμοι φτάνουν έως τα 117 χιλιόμετρα την ώρα

Σμύρνη: Μεγάλη πυρκαγιά

Πολλά πύρινα μέτωπα αντιμετωπίζουν οι αρχές στην επαρχία της Σμύρνης στην Τουρκία. Η δασική πυρκαγιά, που ξέσπασε στα όρια των περιοχών Μεντερές και Σεφεριχισάρ, εξαπλώθηκε σε κατοικημένες περιοχές. Εκκενώθηκαν πέντε οικισμοί στην περιοχή του Σεφεριχισάρ. Η φωτιά ήταν ορατή από τα νησιά μας, ενώ στάχτες έφτασαν στην Πάτμο.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντζ, στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε η Εισαγγελία της Δημοκρατίας της Σμύρνης σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μπούτζα της επαρχίας Σμύρνης, ένας ύποπτος συνελήφθη για εμπρησμό με βενζίνη. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον του υπόπτου που φέρεται να πυρπόλησε την κατοικία του και στη συνέχεια ξεκίνησε την πυρκαγιά στο πλαίσιο του εγκλήματος της «σκόπιμης πρόκλησης πυρκαγιάς στο δάσος».



Πολλοί κάτοικοι προσπάθησαν να μετακινήσουν τα οχήματά τους μακριά από την περιοχή της πυρκαγιάς. Πολλά οχήματα κάηκαν και αχρηστεύτηκαν. Ο Υπουργός Γεωργίας και Δασοκομίας Γιουμακλί μετέβη στη Σμύρνη για να παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την πυρκαγιά.

Όπως δήλωσε, 9 μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν στη Σμύρνη, το Ντενιζλί, το Αϊδίνι και τη Μανίσα. Η πυρκαγιά στη Μανίσα αναζωπυρώθηκε λόγω του ανέμου.

Είναι ενδεικτικό ότι 77 πυρκαγιές ξέσπασαν την Κυριακή στην Τουρκία. 53 από αυτές σε δάση. 1.459 πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν σε ένα μήνα.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν με ταχύτητα από 70 έως 117 χλμ./ώρα στην περιοχή επηρεάζουν αρνητικά τις προσπάθειες κατάσβεσης. 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας κατάσβεσης επιχειρούν 1.113 άτομα προσωπικό, 122 βυτιοφόρα νερού, 74 βυτιοφόρα νερού και 84 εκσκαφείς. 

Μια άλλη πυρκαγιά, που ξέσπασε σε μια χωματερή στο Γκαζιεμίρ, 13 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης της Σμύρνης, επεκτάθηκε σε δασική έκταση και απειλεί τη βιομηχανική ζώνη του Οτοκέντ, όπου έχουν την έδρα τους πολλές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι NTV, μία από αυτές κάηκε.

Το αεροδρόμιο της Σμύρνης έχει επίσης αναστείλει προσωρινά όλες τις πτήσεις από και προς την πόλη.

