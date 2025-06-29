Σμύρνη: Μεγάλη πυρκαγιά

Πολλά πύρινα μέτωπα αντιμετωπίζουν οι αρχές στην επαρχία της Σμύρνης στην Τουρκία. Η δασική πυρκαγιά, που ξέσπασε στα όρια των περιοχών Μεντερές και Σεφεριχισάρ, εξαπλώθηκε σε κατοικημένες περιοχές. Εκκενώθηκαν πέντε οικισμοί στην περιοχή του Σεφεριχισάρ. Η φωτιά ήταν ορατή από τα νησιά μας, ενώ στάχτες έφτασαν στην Πάτμο.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντζ, στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε η Εισαγγελία της Δημοκρατίας της Σμύρνης σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μπούτζα της επαρχίας Σμύρνης, ένας ύποπτος συνελήφθη για εμπρησμό με βενζίνη. Έχουν κινηθεί νομικές διαδικασίες εναντίον του υπόπτου που φέρεται να πυρπόλησε την κατοικία του και στη συνέχεια ξεκίνησε την πυρκαγιά στο πλαίσιο του εγκλήματος της «σκόπιμης πρόκλησης πυρκαγιάς στο δάσος».





Πολλοί κάτοικοι προσπάθησαν να μετακινήσουν τα οχήματά τους μακριά από την περιοχή της πυρκαγιάς. Πολλά οχήματα κάηκαν και αχρηστεύτηκαν. Ο Υπουργός Γεωργίας και Δασοκομίας Γιουμακλί μετέβη στη Σμύρνη για να παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την πυρκαγιά.

Neden hiç bir haber kanalı vermiyor neden bu sessizlik evlerimiz ormanlarımız ciğerimiz yanıyor #yangın #izmir #Seferihisar pic.twitter.com/azb53JlbFk — Bir İzmir Hayali (@fotoizmir) June 29, 2025

Όπως δήλωσε, 9 μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν στη Σμύρνη, το Ντενιζλί, το Αϊδίνι και τη Μανίσα. Η πυρκαγιά στη Μανίσα αναζωπυρώθηκε λόγω του ανέμου.

Είναι ενδεικτικό ότι 77 πυρκαγιές ξέσπασαν την Κυριακή στην Τουρκία. 53 από αυτές σε δάση. 1.459 πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν σε ένα μήνα.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν με ταχύτητα από 70 έως 117 χλμ./ώρα στην περιοχή επηρεάζουν αρνητικά τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας κατάσβεσης επιχειρούν 1.113 άτομα προσωπικό, 122 βυτιοφόρα νερού, 74 βυτιοφόρα νερού και 84 εκσκαφείς.



Μια άλλη πυρκαγιά, που ξέσπασε σε μια χωματερή στο Γκαζιεμίρ, 13 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης της Σμύρνης, επεκτάθηκε σε δασική έκταση και απειλεί τη βιομηχανική ζώνη του Οτοκέντ, όπου έχουν την έδρα τους πολλές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι NTV, μία από αυτές κάηκε.

Το αεροδρόμιο της Σμύρνης έχει επίσης αναστείλει προσωρινά όλες τις πτήσεις από και προς την πόλη.

İZMİR'İN BİRÇOK NOKTASINDA KORKU DOLU ANLAR YAŞANIYOR | #izmir, #menderes



🔴 Menderes, Gaziemir ve Seferihisar'da meydana gelen yangınlara müdahale ediliyor.



🔴 Yangınlar birçok yerleşim birimini tehdit etmeye başladı.



🔴 Gaziemir'de bazı otoyolların çıkışı yangın nedeni ile… pic.twitter.com/vZs2hdkpwF — Halk TV (@halktvcomtr) June 29, 2025

izmir çok kötü yanıyor bucadan görünen dumanlara bakın bunu konuşmanız lazım artık bundan başka gündeminiz olamaz #izmir #yangın pic.twitter.com/Xuq8mArskX — karaçalı (@karracaliderler) June 29, 2025

🚨 🔥 The situation in the Izmir region, Turkey is dire! pic.twitter.com/2YL0QRL45u — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 29, 2025

Son Dakika | İzmir'de korkulan oldu. Kuvvetli poyraz etkisiyle en ufak bir kıvılcım büyük bir orman yangınına dönüştü. Görüntüler Seferihisar'dan... Acil tedbir... #izmir #yangın

pic.twitter.com/47PkYkGQFg — Hava Forum (@HavaForum) June 29, 2025

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

