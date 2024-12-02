Ρώσοι ύποπτοι για κατασκοπεία, κατηγορούνται για παγίδα, με δόλωμα το σεξ

Μια ομάδα Βούλγαρων υπηκόων που κατηγορούνται ότι διενεργούσαν κατασκοπεία για λογαριασμό της Ρωσίας είχε βάλει στο στόχαστρο έναν ερευνητή δημοσιογράφο του ειδησεογραφικού μέσου Bellingcat, προσπαθώντας να τον παρασύρουν σε μια «παγίδα με δόλωμα το σεξ» μέσω του Facebook, δήλωσαν σήμερα οι εισαγγελείς σε δικαστήριο του Λονδίνου.

Η Κάτριν Ιβάνοβα, 33 ετών, η Βάνια Γκαμπέροβα 30 ετών, και ο Τιχομίρ Ιβάντσεφ, 39 ετών, κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε ένα εξαιρετικά εξελιγμένο δίκτυο κατασκοπείας, το οποίο διευθύνει ένας Ρώσος πράκτορας με το όνομα Γιάν Μαρσάλεκ, το οποίο στοχοποιούσε άτομα, συμπεριλαμβανομένων αντιφρονούντων.

Οι εισαγγελείς λένε ότι το εν λόγω τρίο - μαζί με δύο άνδρες, τον Ορλίν Ρούσεφ και τον Μπίζερ Τζαμπάζοφ, οι οποίοι έχουν παραδεχθεί ότι συμμετείχαν σε συνωμοσία κατασκοπείας - παρακολουθούσαν επίσης μια στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Γερμανία, όπου εκπαιδεύονταν ουκρανικές δυνάμεις.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι οι τρεις ενεργούσαν υπό την καθοδήγηση του Ρούσεφ, ο οποίος με τη σειρά του λάμβανε οδηγίες από τον Μαρσάλεκ, έναν Αυστριακό υπήκοο που χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Ρούπερτ Τιτς.

Ο Μαρσάλεκ ήταν ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πληρωμών Wirecard που κατέρρευσε και είναι άγνωστο που βρίσκεται σήμερα.

Οι Ιβανόβα, Γκαμπέροβα και Ιβάντσεφ αρνούνται τις κατηγορίες.

Η δίκη τους στο δικαστήριο Ολντ Μπείλι του Λονδίνου συνεχίστηκε σήμερα με την εισαγγελέα Άλισον Μόργκαν να δηλώνει ότι η ομάδα παρακολουθούσε το 2021 τον Χρίστο Γκρόζεφ, έναν Βούλγαρο υπήκοο που εργάζεται για το Bellingcat.

Ο Γκρόζεφ ήταν ο επικεφαλής ερευνητής της έρευνας του Bellingcat για τη δηλητηρίαση του Ρώσου διπλού πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ το 2018 στο Σάλσμπερι της Αγγλίας.

Η Μόργκαν δήλωσε ότι η Γκαμπέροβα έστειλε αίτημα φιλίας στον Γκρόζεφ στο Facebook στο πλαίσιο μιας προσπάθειας συλλογής πληροφοριών για αυτόν, η οποία καθοδηγούνταν από τους Μαρσάλεκ και Ρούσεφ.

«Ο Γκρόζεφ φαίνεται να έχει κολλήσει και να είναι ερωτευμένος με τη Βάνια», είχε πει ο Ρούσεφ στον Μαρσάλεκ σε ένα μήνυμα λίγο μετά την αποδοχή του αιτήματος φιλίας του Γκρόζεφ στο Facebook.

Ο Μαρσάλεκ εξέφρασε την ανησυχία του ότι η Γκαμπέροβα μπορεί να τον «ερωτευτεί», αλλά ο Ρούσεφ απάντησε: «Η Βάνια είναι πολύ, πολύ διεκδικητική και έντονα ανεξάρτητη. Πραγματικά σέξι σκύλα».

Ο εισαγγελέας είπε επίσης ότι η Ιβάνοβα, η Γκαμπέροβα και ο Τζαμπάζοφ ακολούθησαν τον Γκρόζεφ σ’ ένα ξενοδοχείο στην ισπανική πόλη Βαλένθια, με την Γκαμπέροβα να τον φωτογραφίζει με τον ιδρυτή του Bellingcat Έλιοτ Χιγκινς.

Η Ιβάνοβα βιντεοσκόπησε τον Γκρόζεφ σε μια πτήση από την Αυστρία προς το Μαυροβούνιο χρησιμοποιώντας ένα ζευγάρι «γυαλιά βίντεο παρακολούθησης», πρόσθεσε η Μόργκαν.

Η Μόργκαν είπε επίσης στους ενόρκους ότι η Ιβάνοβα είχε «διαδραματίσει κεντρικό ρόλο» το 2021-22 στην παρακολούθηση του Ρομάν Ντομπροχότοφ, ενός Ρώσου που ζει στη Βρετανία και είναι αρχισυντάκτης του The Insider, ενός ανεξάρτητου μέσου ενημέρωσης.

Η Μόργκαν είπε ότι ο Μαρσάλεκ και ο Ρούσεφ είχαν συζητήσει ένα «σχέδιο για την πιθανή απαγωγή του κ. Ντομπροχόντοφ», ενδεχομένως στη Βρετανία, πριν αποφασίσουν ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα ήταν πολύ επικίνδυνο.

Ο Μαρσάλεκ είχε αναφέρει σ’ ένα μήνυμα προς τον Ρούσεφ: «Μια επιτυχημένη επιχείρηση σε βρετανικό έδαφος θα ήταν καταπληκτική» αφού απέτυχε η απόπειρα δολοφονίας του Σκριπάλ.

Ο Μόργκαν δήλωσε κατά την έναρξη της δίκης την περασμένη εβδομάδα ότι η ομάδα είχε πληρωθεί για να πραγματοποιήσει την παρακολούθησή της και να συντάξει λεπτομερείς εκθέσεις.

Οι Ιβάνοβα, Γκαμπέροβα και Ιβάντσεφ αρνούνται την κατηγορία της συνωμοσίας με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών χρήσιμων για τον εχθρό μεταξύ Αυγούστου 2020 και Φεβρουαρίου 2023. Η Ιβάνοβα αρνείται επίσης ότι είχε πλαστά έγγραφα ταυτότητας. Η δίκη τους αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τον Φεβρουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

