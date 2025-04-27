Μεγάλη αύξηση ρατσιστικών και ξενοφοβικών περιστατικών στην Ελβετία το 2024

Η Ελβετία κατέγραψε μεγάλη αύξηση ρατσιστικών και ξενοφοβικών περιστατικών το 2024, ιδίως επιθέσεων εναντίον μουσουλμάνων και Αράβων, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύονται σήμερα.

Περί τα 1.211 κρούσματα φυλετικών διακρίσεων αναφέρθηκαν πέρυσι, συμπεριλαμβανομένων ρητορικής μίσους, σωματικών επιθέσεων, απειλών και άλλων μεροληπτικών συμπεριφορών που σχετίζονται με τη φυλή ή τη θρησκεία, μια αύξηση περίπου 40% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού (EKR).

Τέτοια περιστατικά αυξάνονται σταθερά εδώ και αρκετά χρόνια σε αυτή την πλούσια αλπική χώρα, η οποία έχει πληθυσμό σχεδόν εννέα εκατομμυρίων, περίπου 40% των οποίων είναι αλλοδαποί.

Ωστόσο, η αύξηση που παρατηρήθηκε πέρυσι ήταν «ιδιαίτερα σημαντική», ανέφερε η EKR σε κοινή ανακοίνωση με την ελβετική ΜΚΟ Humanrights.

Σύμφωνα με τις δύο αυτές πηγές, διάφοροι παράγοντες μπορούν να εξηγήσουν αυτήν την αύξηση, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των γεωπολιτικών εντάσεων, της αυξανόμενης πόλωσης του δημόσιου διαλόγου και της μεγαλύτερης διάθεσης καταγραφής κρουσμάτων διακρίσεων.

Τα πιο συχνά αναφερόμενα περιστατικά αφορούν ξενοφοβικές διακρίσεις και διακρίσεις κατά των μαύρων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 65% όλων των περιπτώσεων.

Οι διακρίσεις κατά των μουσουλμάνων και των Αράβων αυξήθηκαν περισσότερο σε σύγκριση με το 2023, με συνολικά περισσότερες από 350 περιπτώσεις, αναφέρει η ανακοίνωση.

Αναφέρθηκαν επίσης σχεδόν 80 κρούσματα αντιασιατικών επιθέσεων μαζί με 66 κρούσματα αντισημιτισμού.

Τα περισσότερα περιστατικά ήταν λεκτικές επιθέσεις, αλλά αναφέρθηκαν επίσης περίπου 100 σωματικές επιθέσεις ρατσιστικού χαρακτήρα.

Τα περιστατικά ρητορικής μίσους παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση με 149 καταγγελίες το 2024.

Επιπλέον, αναφέρθηκαν περισσότερες από 400 περιπτώσεις υποτιμητικών σχολίων, σχεδόν 300 περιπτώσεις προσβολών και περισσότερες από 100 περιπτώσεις απειλών.

Σχεδόν ένα πέμπτο των καταγεγραμμένων αναφορών σημειώθηκαν σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, κυρίως σχολείο, σύμφωνα με την έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

