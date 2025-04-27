Ζορντάν Μπαρντελά: Έτοιμος να διεκδικήσει την προεδρία αν απαγορευτεί η συμμετοχή της Μαρίν Λεπέν

Ο Ζορντάν Μπαρντελά δήλωσε ότι θα θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Γαλλίας το 2027, εάν η Μαρίν Λεπέν, μέντοράς του και de facto ηγέτιδα του κόμματος Εθνική Συσπείρωση, δεν μπορεί να είναι υποψήφια λόγω δικαστικής απόφασης.

Η Λεπέν καταδικάστηκε τον περασμένο μήνα για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων και της επιβλήθηκε πενταετής απαγόρευση συμμετοχής σε εκλογές, απόφαση που ενδέχεται να την εμποδίσει να διεκδικήσει την προεδρία για τέταρτη φορά.

Η ίδια έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης και αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία, ενώ το εφετείο αναμένεται να εξετάσει την υπόθεση το επόμενο έτος.

«Η Μαρίν Λεπέν είναι η υποψήφιά μου και, αν αύριο της απαγορευτεί [να είναι υποψήφια], νομίζω ότι μπορώ να σας πω πως εγώ θα είμαι ο υποψήφιός της. Δεν μπορώ να είμαι πιο ξεκάθαρος», δήλωσε ο Μπαρντελά σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Le Parisien το Σαββατοκύριακο.

Ωστόσο, τόνισε ότι το κόμμα θα συνεχίσει να υπερασπίζεται την αθωότητα της Λεπέν. «Η Μαρίν είναι αθώα και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο για να διακηρύξουμε την αθωότητά μας σε αυτή την υπόθεση.»

Η Γαλλία αναμένεται να διεξαγάγει προεδρικές εκλογές την άνοιξη του 2027, ενώ ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν μπορεί να διεκδικήσει τρίτη θητεία λόγω του συνταγματικού ορίου των δύο θητειών.

Πηγή: skai.gr

