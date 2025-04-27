Ένα λουλούδι για τον Πάπα Φραγκίσκο

Κοσμοσυρροή από τα χαράματα από πιστούς που προσκυνούν τον τάφο του Πάπα, ενώ ο Τύπος είναι διχασμένος για την αποτελεσματικότητα της «διπλωματίας της κηδείας» για την Ουκρανία. Ανταπόκριση από τη Ρώμη



H συρροή των πιστών στην Βασιλική της Σάντα Μαρία Ματζόρε από σήμερα το πρωί είναι ασταμάτητη. Από τις 6 τα χαράματα, τουλάχιστον 20.000 πιστοί μπήκαν στην ουρά, περιμένοντας πάνω από δυο ώρες για να αφήσουν ένα λουλούδι στον τάφο του «Πάπα των φτωχών» και να τον ευχαριστήσουν για την βαθύτατη ανθρωπιά του.

Αιφνιδιάστηκαν οι αρχές

Η αίσθηση είναι ότι η ιταλική αστυνομία, η Πολιτική Προστασία και -γενικότερα- όλες οι αρμόδιες αρχές, δεν περίμεναν τόσο μεγάλη κοσμοσυρροή. Η πρόσβαση στα αυτοκίνητα, στην περιοχή γύρω από τον ναό, από τις 11 το πρωί τοπική ώρα, απαγορεύθηκε.



Το απόγευμα πρόκειται να μεταβούν στην Σάντα Μαρία Ματζόρε όλοι οι καρδινάλιοι της Καθολικής Εκκλησίας για να προσευχηθούν υπέρ της ανάπαυσης της ψυχής του εκλιπόντα Ποντίφικα.



Στο μεταξύ, ο ιερείς της Βασιλικής, ζήτησαν από τους προσκυνητές να σταματούν για όσο γίνεται μικρότερο χρονικό διάστημα μπροστά στον τάφο του Αργεντινού Πάπα, έτσι ώστε να μην μακρύνει ακόμη περισσότερο η ουρά όλων όσων περιμένουν υπομονετικά να έρθει η σειρά τους.



Στο Βατικανό οι προσευχές θα συνεχιστούν μέχρι τις 4 Μαΐου, όπως προβλέπει η πένθιμη τελετουργία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Από τις 5 Μαΐου μπορεί να ξεκινήσει το κονκλάβιο, με την συμμετοχή 134 καρδιναλίων, ηλικίας μέχρι 80 ετών. Η ακριβής ημερομηνία πρόκειται να αποφασιστεί πιθανότατα αύριο.

Η ιστορική φωτογραφία

Σε ό,τι αφορά την παρουσία των διεθνών πολιτικών ηγετών στην κηδεία χθες στο Βατικανό, «ιστορική» χαρακτηρίσθηκε η φωτογραφία της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πραγματοποιήθηκε μέσα στον Άγιο Πέτρο, λίγο πριν αρχίσει η κηδεία του Φραγκίσκου. 4



Οι πιστοί και οι σχολιαστές όμως είναι διχασμένοι: κάποιοι θεωρούν ότι πρόκειται σχεδόν για θαύμα, για μήνυμα και μια ελπίδα ειρήνευσης, όπως ακριβώς ζητούσε- ακούραστα- ο Λατινοαμερικανός Ποντίφικας. Πολλοί άλλοι, όμως, πιστεύουν ότι δεν ήταν σε καμία περίπτωση ο ενδεδειγμένος χώρος και η κατάλληλη στιγμή, για μια πολιτικής φύσεως συνομιλία σαν και αυτή.



Πάντως δεν ήταν μόνο ο Τραμπ που αξιοποίησε την ευκαιρία για μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Την υποστήριξη της Ευρώπης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επανέλαβε για ακόμη μια φορά και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία συνομίλησε επίσης μαζί του στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου.



Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.