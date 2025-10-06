Αποτελούμενο από Σουνίτες Μουσουλμάνους και μόνο έξι γυναίκες το νέο κοινοβούλιο στη Συρία

Η Συρία δημοσίευσε προκαταρκτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για την πρώτη βουλή μετά την ιστορική ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ πέρυσι, με τους εκλογικούς αξιωματούχους να αναγνωρίζουν ένα χαμηλό ποσοστό επιτυχίας για τις γυναίκες και τις θρησκευτικές μειονότητες.

Στην ψηφοφορία της Κυριακής, περίπου 6.000 μέλη των περιφερειακών εκλογικών σωμάτων επέλεξαν υποψηφίους από προεγκεκριμένους καταλόγους, στο πλαίσιο μιας διαδικασίας για την ανάδειξη σχεδόν των δύο τρίτων του νέου σώματος των 210 εδρών. Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σάρα θα επιλέξει αργότερα το υπόλοιπο ένα τρίτο.

Σημειώνεται ότι έπειτα από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου, ο μεταβατικός πρόεδρος Σάρα διέλυσε το προηγούμενο κοινοβούλιο και επικύρωσε μια συνταγματική διακήρυξη που ορίζει πενταετή μεταβατική περίοδο. Τον Ιούνιο, με προεδρικό διάταγμα, ίδρυσε μια δεκαμελή επιτροπή που θα επιβλέπει τη συγκρότηση των τοπικών εκλογικών οργάνων, τα οποία θα επιλέξουν τους νέους βουλευτές.

Τις ημέρες που προηγήθηκαν της ψηφοφορίας, αναλυτές έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η διαχείρισή της ήταν υπερβολικά κεντρική και ότι η αναστολή των εκλογών σε περιοχές εκτός κυβερνητικού ελέγχου σήμαινε ότι δεν εκπροσωπούνταν δίκαια όλες οι κοινότητες.

Στα προκαταρκτικά αποτελέσματα, η εκλογική επιτροπή της Συρίας αναφέρει ότι έχουν εκλεγεί 119 βουλευτές, αλλά δεν συμπεριέλαβε τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας.

Έξι βουλευτές είναι γυναίκες, σύμφωνα με καταμέτρηση του Reuters που επαληθεύτηκε από εκλογικούς παρατηρητές. Οι παρατηρητές αναφέρουν ότι συνολικά 10 έδρες πήγαν σε θρησκευτικές και εθνοτικές μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων Κούρδων, Χριστιανών και δύο Αλαουιτών, της αίρεσης στην οποία ανήκει ο Άσαντ.

Ένας από τους παρατηρητές των εκλογών περιέγραψε το νέο κοινοβούλιο ως συντριπτικά αποτελούμενο από Σουνίτες Μουσουλμάνους και άνδρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.