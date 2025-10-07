Λογαριασμός
Τραμπ: «Η Γκρέτα πρέπει να δει γιατρό - Είναι τόσο θυμωμένη, είναι τόσο τρελή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο σχετικά με την απέλαση της Γκρέτα Τούνγκμπεργκ και άλλων φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών

Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο σχετικά με την απέλαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών που προσπάθησαν να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

«Είναι απλώς μια ταραχοποιός», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη Σουηδέζα ακτιβίστρια. «Εννοείς ότι δεν ασχολείται πλέον με το περιβάλλον, τώρα ασχολείται με αυτό;»

«Έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού, νομίζω ότι πρέπει να δει γιατρό», συνεχίζει ο Τραμπ. «Είναι τόσο θυμωμένη, είναι τόσο τρελή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Γκρέτα Τούνμπεργκ
