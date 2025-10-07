Τραμπ: «Η Γκρέτα πρέπει να δει γιατρό - Είναι τόσο θυμωμένη, είναι τόσο τρελή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο σχετικά με την απέλαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων φιλοπαλαιστινίων ακτιβιστών που προσπάθησαν να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ.

«Είναι απλώς μια ταραχοποιός», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στη Σουηδέζα ακτιβίστρια. «Εννοείς ότι δεν ασχολείται πλέον με το περιβάλλον, τώρα ασχολείται με αυτό;»

«Έχει πρόβλημα διαχείρισης θυμού, νομίζω ότι πρέπει να δει γιατρό», συνεχίζει ο Τραμπ. «Είναι τόσο θυμωμένη, είναι τόσο τρελή».

Trump on Greta Thunberg: "She's just a troublemaker. She's no longer into the environment, now she's into this? She has an anger management problem. I think she should see a doctor ... she's so crazy." pic.twitter.com/G3v8CSA4Ty — Aaron Rupar (@atrupar) October 6, 2025

