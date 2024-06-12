Με Λεπέν και Μπαρντελά συναντάται σήμερα ο Σαλβίνι

Ο γραμματέας της Λέγκα και αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι ανακοίνωσε ότι σήμερα πρόκειται να συναντηθεί στις Βρυξέλλες με τον πρόεδρο το κόμματος Εθνικός Συναγερμός Ζορντάν Μπαρντελά και με την Γαλλίδα ακροδεξιά πολιτικό Μαρίν Λεπέν.

«Θέλουμε να προωθήσουμε μια νέα Ευρώπη. Δεν θα κάνουμε ποτέ συμμαχίες με τους σοσιαλιστές, δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με την αριστερά», δήλωσε ο Σαλβίνι μέσω του διαδικτύου. Παράλληλα πρόσθεσε ότι «στην Γαλλία και στην Γερμανία, όσοι επιθυμούσαν τον πόλεμο, απορρίφθηκαν από τους ψηφοφόρους, τόσο που ο Μακρόν αναγκάσθηκε να προχωρήσει σε διάλυση της βουλής και να προκηρύξει εκλογές για τις 30 Ιουνίου».

Ο γραμματέας της Λέγκα τόνισε, τέλος, ότι «εκτός από την Λεπέν και τον Μπαρντελά, θα συναντηθεί με συμμάχους του από την Πορτογαλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και την Αυστρία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.