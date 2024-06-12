Χάρτη της Ρωσίας, στον οποίο περιλαμβάνονται περιοχές της Ουκρανίας -ακόμη και το Κίεβο-, δημοσίευσε στο κανάλι του στο Telegram ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας της Ρωσίας.

Πρόκειται για μια «ζωντανή» εικόνα χάρτη που ανοίγει σιγά-σιγά αποκαλύπτοντας τα εδάφη της Ρωσίας. Ξεκινά από τις νήσους Κουρίλες στα ανατολικά και σταδιακά φτάνει στα δυτικά σύνορα βάφοντας τα εδάφη με τα χρώματα της ρωσικής σημαίας.

Στον χάρτη που δημοσίευσε ο Μεντβέντεφ περιλαμβάνεται έδαφος της σύγχρονης Ουκρανίας, και όχι μόνο οι ανατολικές περιοχές (Σούμι, Χάρκοβο, Πολτάβα), αλλά και το Κίεβο και οι δυτικές περιοχές.

Ο "διευρυμένος" χάρτης Medvedev όπου γράφει "Χρόνια Πολλά για τη μέρα της Ρωσίας"

Ο Μεντβέντεφ σε δημοσιεύσεις μιλά συχνά για απώλεια του κράτους της Ουκρανίας, την αποκαλεί «πρώην Ουκρανία» ή «error 404».

Πηγή: skai.gr

