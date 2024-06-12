Πριν καλά καλά παραδοθούν τα πρώτα διαμερίσματα στους νέους ενοίκους ενός νεόδμητου συγκροτήματος κατοικιών στα προάστια του Τόκιο, αποφασίστηκε να κατεδαφιστεί μετά τα παράπονα των εξαγριωμένων κατοίκων ότι η κατασκευή του εμπόδισε τη θέα τους στο όρος Φούτζι.

Η 10όροφη πολυκατοικία στο προάστιο Kunitachi αποτελείται από 18 κατοικίες, οι τιμές των οποίων κυμαίνονται από περίπου 445.000 έως 636.000 δολάρια, σύμφωνα με στον κατασκευαστή Sekisui House Ltd. Ωστόσο, οι αγοραστές που έσπευσαν να πάρουν ένα διαμερισματάκι, ούτε τα κλειδιά δεν πρόλαβαν να πάρουν.

Η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη την Τρίτη λέγοντας ότι το κτίριο έχει «σημαντική επίδραση» στο τοπίο.

«Καταλήξαμε στο ότι η θέα από την οδό Fujimi πρέπει να έχει προτεραιότητα. Αποφασίσαμε οικειοθελώς να ακυρώσουμε το έργο», ανέφερε σε ανακοίνωση της εταιρείας στον ιστότοπό της.

Η εταιρεία θα αποζημιώσει το κόστος των αγοραστών και θα τους βοηθήσει να βρουν άλλες κατοικίες εάν χρειαστεί, δήλωσε εκπρόσωπος στο Bloomberg News.

Η πώληση ακινήτων στην περιοχή αυτή με θέα στο όρος Φούτζι, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της Unesco, είναι πολύ συχνή. Ωστόσο, το συγκεκριμένο κτίριο εμπόδιζε τη θέα στο βουνό, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο X από τον Kan Takeuchi , αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Hitotsubashi.

Ενώ η θέα στο εμβληματικό βουνό εκτιμάται ιδιαίτερα από τους Ιάπωνες, η τουριστική του εκμετάλλυση έγινε πρόσφατα αντικείμενο συζήτησης καθώς υπάρχει μια έκρηξη του τουρισμού τον τελευταίο καιρό λόγω του αδύναμου γιεν και της ανάγκης για ταξίδια μετά την πανδημία και οι ντόπιοι διαμαρτύρονται ότι οι επισκέπτες προκαλούν αναστάτωση σε δημοφιλείς τοποθεσίες όπως στο όρος Φούτζι.

Πηγή: skai.gr

