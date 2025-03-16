Για τα βασικά θέματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά και τις προτεραιότητες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας ενημέρωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος τον επικεφαλής της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων Στιβ Σκαλίζ. Ο Αρχιεπίσκοπος είχε πρωινό εργασίας μαζί με τον βουλευτή και τον επιφανή Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία Τζον Τζώρτζης στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στη πολιτεία της Λουϊζιάνα.

Ως ένας πιστός Ρωμαιοκαθολικός, ο βουλευτής Στιβ Σκαλίζ διατηρεί βαθύ σεβασμό για το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αμερική. Μάλιστα, είναι εξοικειωμένος με τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς είναι μέλος της ομάδας για τα ελληνικά θέματα στο Κογκρέσο (Hellenic Caucus).

Ο Αρχιεπίσκοπος ευχαρίστησε θερμά τον κ. Σκαλίζ για τη φιλοξενία του κατά την ορκωμοσία του προέδρου Τραμπ. Τέλος, απηύθυνε πρόσκληση στον βουλευτή να παρευρεθεί στους επερχόμενους εορτασμούς της Ελληνικής Ημέρας Ανεξαρτησίας και να τον συνοδεύσει σε μια επίσκεψη στην Εκκλησία του Αγίου Νικολάου και στο Εθνικό Ιερό που βρίσκεται στο Σημείο Μηδέν στο Μανχάταν.

Πηγή: skai.gr

