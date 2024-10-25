McDonald's: Aποσύρει διάσημο μπέργκερ μετά το ξέσπασμα της E. Coli

Τα McDonald's αποσύρουν το διάσημο μπέργκερ Quarter Pounders καθώς τουλάχιστον 75 άνθρωποι έχουν αρρωστήσει κι ένας έχει χάσει τη ζωή του, αφού μολύνθηκαν από το βακτήριο Escherichia coli τρώγοντας σε εστιατόρια της αλυσίδας.

Είκοσι δύο άνθρωποι έχουν νοσηλευτεί, ανέφεραν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων ενώ δύο άνθρωποι ανέπτυξαν επικίνδυνη επιπλοκή νεφρικής νόσου.

Δεν έχει εντοπιστεί πηγή της επιδημίας, δήλωσαν αξιωματούχοι της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ. Αλλά οι ερευνητές εκτιμούν πως ίσως να σχετίζεται με τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια που χρησιμοποιούνται στα μπιφτέκια.

Υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της εταιρείας των McDonald's είπαν ότι ένας παραγωγός προϊόντων με έδρα την Καλιφόρνια, η Taylor Farms, προμήθευσε κίτρινα κρεμμύδια που έχουν ανακληθεί για πιθανή μόλυνση με E. coli.

Η McDonald's έβγαλε το μπέργκερ από τα μενού της σε πολλές πολιτείες την Τρίτη, όταν ανακοινώθηκε η επιδημία.

Πηγή: skai.gr

