Ρωσικά drone έπληξαν τουρκικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα - Βίντεο μετά το κτύπημα

Το τουρκικό πλοιο, με πλήρωμα 11 Τούρκους ναυτικούς, έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, ανοικτά των ακτών στα σύνορα Ρουμανίας - Ουκρανίας

VIVA

Επίθεση με drones από τη Ρωσία δέχθηκε, σύμφωνα με επίσημες πηγές από την Ουκρανία, το τουρκικό πλοίο VIVA, το οποίο μετέφερε λάδι από Ηλίανθους στην Αίγυπτο.

Το τουρκικό πλοιο, με πλήρωμα 11 Τούρκους ναυτικούς, έπλεε στη Μαύρη Θάλασσα, ανοικτά των ακτών στα σύνορα Ρουμανίας - Ουκρανίας.

Δείτε βίντεο από τις ζημιές στο τουρκικό σκάφος μετά την επίθεση: 

Όπως αναφέρει το Κίεβο, η ρωσική επίθεση πραγματοποιήθηκε σε ύδατα της Ουκρανικής ΑΟΖ και εκτός εμβέλειας των ουκρανικών συστημάτων αναχαίτισης.

Η ρωσική επίθεση πραγματοποιήθηκε ένα 24ωρο μετά τα πλήγματα σε τρία τουρκικά πλοία, τα οποία είχαν αγκυροβολήσει σε δύο ουκρανικά λιμάνια.

Η Μόσχα έχει επειλήσει ευθέως την Ουκρανία να την ανακόψει από κάθε διάδρομο στη θάλασσα, ώστε να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τη συντήρηση του στρατού και του πληθυσμού της.

