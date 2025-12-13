Ο ηθοποιός Πίτερ Γκριν, γνωστός κυρίως για τους ρόλους του στις ταινίες «The Mask» και «Pulp Fiction», βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Lower East Side το απόγευμα της Παρασκευής, όπως επιβεβαίωσε στη New York Post ο επί 10 χρόνια μάνατζέρ του, Γκρεγκ Έντουαρντς. Βρέθηκε αναίσθητος στο διαμέρισμά του στην οδό Clinton περίπου στις 3:25 μ.μ. της Παρασκευής, 12ης Δεκεμβρίου, και επί τόπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με την αστυνομία, εκπρόσωπος της οποίας δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας

Ο Γκριν, που καθιερώθηκε τη δεκαετία του ’90 ως χαρακτηριστικός «κακός» του κινηματογράφου, ήταν 60 ετών. Τα ακριβή αίτια θανάτου θα καθοριστούν από τον ιατροδικαστή.

«Πραγματικά ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς μας. Η καρδιά του ήταν τεράστια. Θα μου λείψει πολύ. Ήταν ένας σπουδαίος φίλος», δήλωσε ο ατζέντης του.

Ο συγκλονισμένος εκπρόσωπός του ανέφερε ότι ο Γκριν επρόκειτο να ξεκινήσει γυρίσματα τον Ιανουάριο με τον Μίκι Ρουρκ σε ένα ανεξάρτητο θρίλερ με τίτλο «Mascots».

Ο Έντουαρντς, που βρίσκεται στην Καλιφόρνια, ενημέρωσε τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη της ταινίας, Κέρι Μοντραγκόν, για τον θάνατο του ηθοποιού και, όπως είπε, ξέσπασε σε κλάματα.

«Ήταν όλοι πολύ αναστατωμένοι», πρόσθεσε.

Ο μάνατζερ σημείωσε ότι, παρόλο που ο Γκριν είχε τη φήμη δύσκολου συνεργάτη, ήταν τελειομανής, έδινε τον καλύτερό του εαυτό σε κάθε δουλειά και ήθελε η ερμηνεία του να είναι απολύτως σωστή.

«Δούλεψε με τόσους σπουδαίους ηθοποιούς και σκηνοθέτες», είπε, προσθέτοντας ότι ο ρόλος του ως αδίστακτου μαφιόζου Ντόριαν Τάιρελ δίπλα στους Τζιμ Κάρεϊ και Κάμερον Ντίαζ στο “The Mask” ήταν αναμφισβήτητα ο καλύτερός του ρόλος.

Ο Γκριν καταγόταν από το Μοντκλέρ του Νιου Τζέρσεϊ. Στα 15 του έφυγε από το σπίτι και έζησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, όπου στράφηκε στα ναρκωτικά και αργότερα στη διακίνηση, όπως είχε αποκαλύψει στο περιοδικό Premier το 1996, ενώ είχε κάνει και απόπειρα αυτοκτονίας.

Έχει παίξει σε δύο από τις 50 κορυφαίες ταινίες όλων των εποχών - σύμφωνα με το IMDb - πέρα από το "Pulp Fiction", στους «Συνήθεις Ύποπτους».

Πηγή: skai.gr

